معاون حقوقی و امور مجلس صداوسیما منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی علیعسکری رییس رسانه ملی در حکمی محمد علی عبداله زاده را به سمت معاون حقوقی و امور مجلس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.
وی در حکم عبداله زاده بر برقراری ارتباط فعال و مستمر با مجلس شورای اسلامی به منظور تحکیم جایگاه قانونی و حفظ و استیفای حقوق حاکمیتی رسانه ملی و ایجاد زمینه برای افزایش نقش و کارکرد اثربخش آن در عرصه برنامههای راهبردی کشور در فرایند بررسی و تصویب لوایح و طرحهای قانونی مختلف و نیز برنامه ششم توسعه، استفاده از اختیارات و ظرفیتهای قانونی مجلس برای رفع مشکلات سیگنالرسانی و تکمیل پوشش رادیویی و تلویزیونی کشور، پیگیری ویژه و اختصاصی برای متناسب کردن بودجه سازمان با مأموریتهای راهبردی و مهم رسانه ملی برای حفظ فرهنگ و هویت ملت ایران و نیز حمایت از پیشرفت و توسعه همهجانبه نظام اسلامی، ساماندهی قوانین و مقررات فضای مجازی و ماهوارهها به ویژه تلاش در جهت تثبیت مالکیت معنوی محصولات رسانهای، پیگیری جدی طرحها و لوایح مربوط به رسانه ملی در کمیسیونهای تخصصی، جمعآوری اطلاعات و تهیه گزارشهای مستمر به منظور تبیین عملکرد رسانه ملی برای مجلس، دفاع از حقوق سازمان و کارکنان آن در مجامع قانونی داخلی و بینالمللی، تهیه، تدوین مجموعه قوانین و مقررات، تصویبنامهها، آییننامهها، قراردادها، اساسنامهها و بخشنامههای مرتبط با سازمان و بازنگری در آن تاکید کرد.
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