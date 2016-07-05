اسکورسیزی: کیارستمی متواضع، نادر و بسیار هوشیار بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیوایر، عباس کیارستمی فیلمساز ایرانی طی مسیر حرفهای کاری خود بسیاری از همدورهایهایش را تبدیل به بزرگترین هوادارانش کرد که یکی از آنها هم مارتین اسکورسیزی بود. این کارگردان زمانی گفته بود «کیارستمی نماینده بالاترین درجه هنرمندی در سینماست» و حالا هم این کارگردان واکنشی صمیمی به خبر درگذشت کیارستمی نشان داده است.
اسکورسیزی در بیانیهای رسمی برای هالیوود ریپورتر نوشت: «وقتی خبر مرگ عباس کیارستمی را شنیدم عمیقا شوکه و غمگین شدم. او یکی از آن هنرمندان نادر با دانش ویژه از دنیا بود که اگر بخواهیم با کلمات ژان رنوآر بزرگ بگوییم: واقعیت همیشه جادو می کند. برای من، این حرف بدنه کاری خارقالعاده کیارستمی را جمعبندی میکند.»
او در ادامه نوشت: «بعضیها به فیلمهای او به عنوان مینیمال اشاره میکنند، اما در حقیقت دقیقا برعکس آن است: هر صحنه از «طعم گیلاس» یا «خانه دوست کجاست؟» پر از زیبایی و سورپرایز است که با صبر و دقت ضبط شده است. من توانستم طی ۱۰ یا ۱۵ سال اخیر عباس را بشناسم. او انسان بسیار خاصی بود: ساکت، برازنده، متواضع، خوشسخن و بسیار هوشیار - فکر نمیکنم چیزی را از دست میداد. بسیار کم هممسیر میشدیم و وقتی این اتفاق میافتاد خیلی خوشحال میشدم. او یک جنتلمن حقیقی بود و واقعا یکی از بزرگترین هنرمندان ما.»
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