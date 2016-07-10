جواد زرینچه در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از برخوردهای نامناسب با بازیکنانی که به خارج از کشور رفته اند، گفت: دوران ورزشی ورزشکاران بسیار کوتاه است و خیلی زود به پایان رسیده و همان کسانی که با آنها عکس یادگاری می گرفتند فراموششان می کنند.

وی تاکید کرد: مگر یک فوتبالیست چند سال می تواند برای تیمش ایده آل بازی کند و سال ها مورد تشویق هواداران قرار بگیرد؟

کاپیتان پیشین استقلال ادامه داد: تمامی ورزشکاران از روزی که ورزش را به صورت حرفه ای آغاز می کنند باید به فکر آینده شان باشند تا بتوانند در دوران به اصطلاح بازنشستگی دغدغه مسائل مالی را نداشته باشند و خانواده شان در آرامش زندگی کند.

زرینچه در ادامه خاطرنشان کرد: سال هایی که ورزش را به طور حرفه ای انجام می دهند همیشه از خانواده شان دور هستند پس بنابراین باید تلاش کنند تا بتوانند پس از پایان دوران ورزشی شان در کنار خانواده بدون هیچ مشکلی حضور داشته باشند.

وی در ادامه تاکید کرد: هواداران باید بپذیرند که فوتبال حرفه ای شده است و دیگر مثل گذشته تنها برای پیراهن کسی بازی نمی کند و بیشتر به آینده اش فکر می کند چون آنقدر مشکلات اقتصادی وجود دارد که تعصب به پیراهن رفته رفته از یاد می رود.

کاپیتان پیشین استقلال خاطرنشان کرد: همه مردم برای آرامش خانواده شان زحمت می کشند حتی همان هوادارانی که به ورزشگاه می آیند و ورزشکار مورد علاقه شان را تشویق می کنند در طول هفته برای کسب درآمد و آرامش خانواده شان زحمت می کشند پس نباید از بازیکنان ایراد بگیرند که چرا برای پول بیشتر تیمشان را ترک کرده اند.

زرینچه در خصوص وضعیت استقلال تهران نیز گفت: برای قضاوت در خصوص وضعیت حال حاضر آبی پوشان باید صبر کنیم تا لیگ شروع شود تا ببینیم چه اتفاقاتی در تیم به وجود آمده است.

وی ادامه داد: با شروع لیگ عیار تیم منصوریان مشخص می شود و امیدوارم اردوی ارمنستانی که استقلال در آن حضور دارد بتواند تیم را از لحاظ بدنی و تاکتیکی به ایده آل رسانده تا آبی پوشان بتوانند شروعی موفق در لیگ داشته باشند.

زرینچه در پایان خاطرنشان کرد:منصوریان امسال کار سختی در پیش دارد و با توجه به نفراتی که جذب کرده انتظارات از او بالا رفته و او باید جوابگوی خواسته های هواداران باشد.