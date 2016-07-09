به گزارش خبرنگار مهر، ۲۹ اردیبهشت ماه محید ملانوروزی مدیرکل دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار کتابی حاوی تصاویر و اطلاعات تمام آثار گنجینه هنرهای معاصر خبر داد و همچنین بیان کرد آثار خارجی گنجینه از همان هفته به مرور روی خروجی سایت موزه با اطلاعات کامل قرار می گیرد.

مجید ملانوروزی در آن گفتگو با انتقاد از کسانی که به صورت غیر شفاف به بیان مطالبی غیر واقعی درباره گنجینه موزه هنرهای معاصر می پردازند، گفته بود: برای بیرون رفتن از وضعیت شایعه سازی هایی که عموما در فضاهای مجازی ایجاد و هدایت می شود از امروز به مرور آثار خارجی گنجینه موزه هنرهای معاصر با اطلاعاتش روی سایت موزه هنرهای معاصر قرار خواهد گرفت.

امروز با گذشت بیش از یک ماه و نیم از آن تاریخ، بخش گنجینه سایت موزه هنرهای معاصر در همان وضعیت غیر فعال قرار دارد و با وجود آنکه این روزها خبرهایی با موضوع فراهم شدن امکان بازدید خبرنگاران از گنجینه موزه هنرهای معاصر به گوش می رسد اما همچنان فضای نگهداری آثار، تعداد آثار گنجینه و ... در وضعیت مبهم قرار دارد.

البته وضعیت مبهم بودن اطلاعات گنجینه ای آثار در دیگر موزه های کشور تقریبا در وضعیت مشابهی است و تعداد و نام کامل این آثار در دسترس خبرنگاران و حتی کارشناسان نیز نیست.

به طور نمونه تنها چیزی که درباره آثار موزه هنرهای معاصر گفته می شود این است که حدود ۴ هزار اثر ایرانی و خارجی در این موزه قرار دارد و در این سال ها با توجه به ظرفیت محدود موزه برای نمایش آثار، بخشی از این گنجینه به نمایش در آمده و تنها درباره برخی آثار بحث برانگیز خارجی این گنجینه سخن گفته شده است.

به نظر می رسد با توجه به مطالبات هنرمندان وقت آن است به طور واقعی موزه های کشور گنجینه های خود را به طور شفاف معرفی و برای آنها شناسنامه دقیق صادر کنند.