باشگاه خبرنگاران نوشت: در این گزارش فهرست بازیگرانی را تهیه کرده‌ایم که زمانی در اوج فعالیت هنری و بازیگری بوده‌اند اما سال‌هاست که بنا بر هر دلیلی بیکار مانده‌اند.

فعالیت در رشته بازیگری جزء حرفه هایی است که امنیت شغلی ندارد. شغلی که از حقوق و مزایای بازنشستگی بی‌بهره است و بازیگر تا زمانی که چهره، فیزیک و توان ایفای نقش داشته باشد و از طرفی از او دعوت به ایفای نقش کنند، می‌تواند دستمزد دریافت کند. پس از آن و در دوران بیکاری یا سالخوردگی دیگر دایره انتخاب‌ها و ایفای نقش‌ها محدودتر می‌شود و بازیگر برای تأمین معیشت خود درآینده دچار مشکل می‌شود.

چند سالی‌است که موضوع نداشتن امنیت شغلی در دنیای بازیگری، بسیاری از بازیگران نسل‌های جدیدتر را هوشیارتر و متوجه آینده‌شان کرده است. آن‌ها از سنین جوانی شغل دومی را در کنار بازیگری برای خود دست و پا می‌کنند که با توجه به شرایط زمان بیکاری یا بالا رفتن سن، اقدامی منطقی است.

در این گزارش فهرست بازیگرانی را تهیه کرده‌ایم که زمانی در اوج فعالیت هنری و بازیگری بوده‌اند اما سال‌هاست که بنا بر هر دلیلی بیکار مانده‌اند. تعدادی از آن‌ها با بالارفتن سن درگیر بیکاری و البته بیماری هستند و عده‌ای اتفاقا در سال‌های جوانی و وضعیت سلامتی مطلوب هستند اما از دنیای بازیگری فاصله گرفته‌اند. دلایل این فاصله‌ها هرچه باشد، این موضوع مایه تأسف است که سال‌هاست کسی خبری از آن‌ها نگرفته و تنهایی و بی خبری رنجی افزون بر درد آن‌ها است.

فردوس کاویانی

این بازیگر که اغلب مخاطبان سینما و تلویزیون او را با بازی در مجموعه «همسران» و نقش مقابل مهرانه مهین‌ترابی می‌شناسند در ۲۹فیلم سینمایی حضور داشته است.آخرین فیلمی که با ایفای نقش وی ساخته شده، «ساکن خانه چوبی» محصول سال ۱۳۹۱ است.متاسفانه این بازیگر در حال حاضر وضعیت جسمانی خوبی ندارد و بخشی از حافظه اش را از دست داده و در حال درمان و مبارزه با این بیماری است.

رضا فیاضی

بازی رضا فیاضی در نقش آقای جمالی در مجموعه «قصه‌های تابه‌تا» نوستالژی کودکان دهه ۶۰ و ۷۰است. این بازیگر در ۱۹ فیلم سینمایی نیز حضور داشته که جدیدترین آن‌ها در فیلم «یوسف هور» محصول سال ۱۳۹۱ بوده است.فیاضی در مجموعه های مجموعه های «پهلوانان نمی میرند»، «قصه‌های تابه‌تا» ، «روزگار قریب» و«تبریز در مه» و« بچه های نسبتاً بد» حضور داشته است.این بازیگر مدتی قبل به دلیل ناراحتی قلبی در بیمارستان بستری بود.

هائده حائری

حائری نویسنده و بازیگر و کارگردان تئاتر، سینما و تلویزیون است.این هنرمند در سال ۸۱ به بیماری سرطان مبتلا شد اما با آن مبارزه کرد و سرطان را شکست داد. جدیدترین فیلمی که از این بازیگر در سینماها اکران شد «گهواره ای برای مادر» محصول سال ۱۳۹۱ بوده است.حائری همچنین یکی از داوران مسابقه ستاره بیست که برای کشف استعداد بازیگری برگزار شد، بود.

هما خاکپاش

جدیدترین نقش‌آفرینی این بازیگر سینما و تلویزیون در تله فیلم «همدل شدگان» در سال ۱۳۹۳ بوده است.آخرین اثر وی در سینما «ازدواج صورتی» محصول سال ۸۳ بوده است.

زهرا داود نژاد

یکی از اعضای خانواده داودنژاد آثار سینمایی و تلویزیونی زیادی در کارنامه‌اش ندارد و بیشتر در زمینه منشی صحنه فعالیت کرده است.تنها اثر سینمایی با بازی وی فیلم «بچه های بد» به کارگردانی علیرضا داودنژاد و محصول سال ۱۳۷۹ است.زهرا داودنژاد در مجموعه تلویزیونی «باغچه مینو» نیز ایفای نقش کرده است که در سال ۱۳۸۲ پخش شد.وی همچنان فعالیت هنری خود را در پشت صحنه دنبال می‌کند اما از دنیای بازیگری فاصله گرفته است.

داود رشیدی

داود رشیدی متولد ۲۵تیرماه سال ۱۳۱۲ بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون است. وی از سال ۱۳۹۰ و بعد از ایفای نقش در فیلم «اکباتان» در هیچ فیلمی ظاهر نشده است. رشیدی از سال ۱۳۵۰ وارد عرصه سینما شد و دردهه ۷۰ اجرای تئاتر را نیز تجربه کرد. متأسفانه این بازیگر پیشکسوت مدتی است که به بیماری آلزایمر مبتلا شده و فعالیت هنری ندارد.

جهانبخش سلطانی

جهانبخش سلطانی متولد سال ۱۳۳۰بازیگر سینما و تلویزیون است.این بازیگر که در مجموعه‌های ماندگار «قصه‌های مجید»، «مردان آنجلس»، «یوسف پیامبر (ع)» و.... ایفای نقش کرده است از سال ۱۳۹۱ در هیچ پروژه سینمایی بازی نکرده و آخرین حضور تلویزیونی او مجموعه «یوسف پیامبر (ع)» در سال ۸۸بوده است.این بازیگر مشکل جسمانی یا بیماری خاصی که او را از صحنه بازیگری دور کند، ندارد.

مرجان محتشم

این بازیگر که فضای سینما و نحوه انتخاب شدن بازیگران برای نقش‌های سینمایی را دلیل کناره‌گیری‌اش از بازیگری عنوان کرده، محتشم آخرین بار در دو تله‌فیلم محصول سال ۸۷ بازی کرد و پس از آن، دیگر در هیچ نقشی ظاهر نشد.وی در حالیکه هنوز به سن ۵۰ سالگی نرسیده در سال ۹۱ از مبارزه با یک بیماری سخت گفته و از وضعیت خود که حتی یک دفترچه بیمه برای درمان خود ندارد گلایه کرده است.این بازیگر ۸ سال به ایفای نقش نپرداخته است.

خزر معصومی

معصومی با ایفای نقش در فیلم «به رنگ ارغوان» حاتمی‌کیا وارد دنیای بازیگری شد.وی در دو فیلم سینمایی بازی کرد و آخرین حضورش به‌عنوان بازیگر، در مجموعه «یک مشت پر عقاب» در سال ۸۶ بوده است.خزر معصومی ۹ سال است که در هیچ پروژه‌ای ایفای نقش نکرده است.

ایرج نوذری

این بازیگر در ۱۲ فیلم سینمایی و ۸ مجموعه تلویزیونی ایفای نقش کرده و جدیدترین اثری که وی در آن بازی کرده، «بار هستی» محصول سال ۱۳۸۷است.ایرج نوذری علاوه بر بازیگری، در رشته ورزشی کونگ‌فو فعالیت دارد و مسلط به چندین زبان زنده دنیا است.جدیدترین بازی وی در مجموعه «ملکوت» محصول سال ۱۳۸۹ بوده و پس از آن به مدت ۶ سال در هیچ نقشی دیده نشده است.​