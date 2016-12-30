۱۰ دی ۱۳۹۵، ۲۰:۴۲

سخنگوی وزارت خارجه روسیه:

چگونه دیپلماتهای جدیدالورود روس انتخابات آمریکا را تضعیف کردند!

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به اتهامات واشنگتن در اخراج دیپلماتهای کشورش گفت: چگونه دیپلماتهای روس که تنها ۲ ماه است در آمریکا هستند، انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تضعیف کرده اند؟!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه در اظهاراتی به تشریح دلایل رد اتهامات واشنگتن علیه مسکو پرداخت.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این باره گفت: تصمیم آمریکا برای اخراج دیپلمات های روسیه از این کشور با این ادعا به انجام رسیده است که دولت اوباما می گوید بر اساس اطلاعات نهادهای امنیتی، دیپلمات های مذکورِ روسیه در برخی فعالیت هائی شرکت کرده اند که تضعیف کننده انتخابات ریاست جمهوری این کشور (هشتم نوامبر سال ۲۰۱۶) در سال ۲۰۱۵ و بهار ۲۰۱۶ بوده است!

وی تصریح کرد: کسانی که تنها دو ماه در آمریکا بوده اند نیز در این فهرست قرار داده شده اند. چگونه آن ها می توانند در اقدامات تضعیف کننده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دخیل باشند؟

«ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه افزود: تنها درباره دیپلمات ها سخن نمی گویم؛ در میان اعضای ۹۶ نفره خانوده آن ها کودکان پیش دبستانی نیز قرار دارند.

این دیپلمات بلندپایه روس تأکید کرد: مسأله این است که متأسفانه دولت در حالِ رفتن آمریکا در بخش بَدی از تاریخ قرار نگرفته است؛ بلکه در قعر تاریخ است.

