به گزارش خبرگزاری مهر، «احتمال باران اسیدی» نخستین فیلم بلند سینمایی بهتاش صناعی ها در بیستمین حضور بین المللی خود در فستیوال «پرت» استرالیا به نمایش در خواهد آمد.

فستیوال «پرت» که به ساندنس استرالیا مشهور است مهمترین فستیوال فیلم های مستقل در کشور استرالیا به شمار می رود و امسال نوزدهمین دوره آن از تاریخ ۷ تا ۱۷ جولای در شهر پرت این کشور برگزار می شود.

«احتمال باران اسیدی» در دوسانس و در روزهای ۱۳ و ۱۷ جولای در این رویداد سینمایی به روی پرده می رود.

این فیلم که پخش بین المللی آن بر عهده محمد اطبایی است در فستیوال های بسیاری در عرصه بین المللی حضور داشته است و جوایز متعددی را کسب کرده است. این فیلم همچنین در جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت جایزه بهترین فیلمنامه و در جشن انجمن منتقدان موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم اول شده است. هم اکنون ۸ ماه از اکران این فیلم در گروه «هنر و تجربه» می گذرد.

شمس لنگرودی، مریم مقدم و پوریا رحیمی سام بازیگران اصلی این فیلم و روح اله برادری و سمیرا برادری تهیه کنندگان آن هستند.