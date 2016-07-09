به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، انگلیس ۵۰ تن نیروی نظامی با هدف آموزش و مشاوره به نیروهای نظامی افغانستان به این کشور اعزام می کند.

بی بی سی گزارش داده است که این تعداد نیرو به ۴۵۰ نیروی نظامی انگلیس که هم اکنون در حال انجام وظیفه در قالب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان هستند، ملحق خواهند شد.

مقامات انگلیسی اظهار داشته اند که این نیروها در عملیات‌های جنگی علیه طالبان شرکت نخواهند داشت.

اعزام این نیروها از سوی «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس در نشست وارسا اعلام خواهد شد.

«باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا نیز به تازگی اعلام کرده است که ۸۴۰۰ تن از نیروهای آمریکایی تا سال ۲۰۱۷ در افغانستان باقی می‌مانند.

رسانه‌های استرالیایی نیز از تمدید ماموریت نیروهای باقی مانده این کشور در افغانستان تا اواسط سال ۲۰۱۷ میلادی خبر داده اند.

کامرون در نشست وارسا گفته است: همکاری سازمان ناتو با دولت افغانستان برای بیرون راندن تروریستها از این کشور لازم است.

گفته می شود انگلیس کمک مالی ۷۰ میلیون یورویی خود را به نیروهای امنیتی افغانستان تا سال ۲۰۲۰ تمدید می‌کند و مبلغ ۱۷۸ میلیون یورو کمک مالی را نیز به دولت اشرف غنی اختصاص می دهد.