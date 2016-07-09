به گزارش خبرگزاری مهر، علی زرافشان با بیان این که امسال در ثبت‌نام دانش‌آموزان تغییراتی ایجاد شد و سامانه ثبت‌نام از حدود ۱۰ روز قبل فعال شد، اظهار کرد: تاکنون ۲ میلیون ۲۲۴ هزار و ۶۵۱ دانش‌آموز اطلاعات‌شان وارد سامانه ثبت‌نام شده است و ثبت‌نام اول دبستانی‌ها نیز از اول خرداد آغاز شده است.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه فقط پایه‌های ورودی به مدارس نیاز به ثبت‌نام دارند،‌ خاطرنشان کرد: پایه‌های اول دبستان، هفتم و دهم به همراه اولیا جهت ثبت‌نام به مدارس مراجعه کنند و مابقی پایه‌ها نیازی به مراجعه به مدرسه ندارند مگر اینکه در این بین جابه‌جایی دانش‌آموز وجود داشته باشد.

وی،‌ با اشاره به مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام دانش‌آموزان افزود:‌ برای ثبت‌نام دانش‌آموزان میان‌پایه، هیچ مدارکی نیاز نیست و آنها توسط مدرسه ثبت‌نام می‌شوند اما در پایه‌های ورودی و با توجه به تعیین محدوده جغرافیایی نیاز به مدارک هویتی و جغرافیایی وجود دارد.

زرافشان در خصوص ثبت‌نام در محدوده‌های جغرافیایی تعیین شده گفت:‌ امسال برای کارکنان دولت این امکان را فراهم کرده‌ایم تا فرزندانشان را در مدرسه مسیر محل کار خودشان بتوانند ثبت‌نام کنند. علی‌الخصوص این موضوع درباره بانوان شاغل اجرا خواهد شد.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد:‌ تا پایان مرداد ماه امکان ثبت‌نام در مدارس وجود دارد زیرا باید هدایت تحصیلی دانش‌آموزانی که وارد پایه دهم می‌شوند هم انجام شود.

وی در خصوص نظارت بر ثبت‌نام و دریافت وجه در مدارس گـفت: کمیته‌های نظارت در سطح استان‌ها و مناطق تشکیل شده و بیشترین محور بحث ثبت‌نام، عدم توجیه مسئولان ثبت‌نام نسبت به قوانین،‌ مقررات و وظایف آنهاست.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش افزود: عدم حضور مدیران در مدارس به هنگام ثبت‌نام، یکی دیگر از مواردی بود که تأکید داشتیم مدیران برای راهنمایی اولیاء شخصاً در مدارس حضور داشته باشند.

زرافشان در خصوص دریافت وجوهات از اولیاء در مدارس مختلف خاطر نشان کرد: این موضوع در گزارش امسال و سال گذشته وجود داشت و در این موارد برخورد آموزش و پرورش، استرداد مبالغ و برخورد مطابق با آیین‌نامه تخلفات اداری است.

وی افزود: پرداخت هرگونه وجه نقد حتی از طریق دستگاه کارت‌خوان و همچنین پرداخت چک در مدارس ممنوع است و تمام دریافت و پرداخت‌ها از طریق حساب بانکی مدارس انجام می‌شود.

زرافشان در خصوص نیروی انسانی و ساماندهی پیش از شروع سال تحصیلی اظهار کرد: نخستین دوره فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان از امسال وارد آموزش و پرورش می‌شوند؛‌ قبلاً قرار بود ۱۳ هزار فارغ‌التحصیل به دوره ابتدایی اضافه شوند اما با اضافه شدن ترم تابستانی این دانشجومعلمان تمام ۲۳ هزار نفر از مهر وارد آموزش و پرورش خواهند شد.

وی افزود: همچنین ۵ هزار نفر هم که در آزمون استخدامی آموزش و پرورش پذیرفته‌ شده‌اند از اول مهر وارد مدارس خواهند شد ضمن اینکه ۵۰۰ نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه شهید رجایی وارد هنرستان‌ها می‌شوند.

زرافشان ادامه داد:‌ پیش‌بینی می‌کنیم ۴۵ هزار فرهنگی امسال بازنشسته شوند که البته تعدادی می‌توانند با اعلام نیاز ادامه همکاری داشته باشند،‌ اما با توجه به ورود نیروهای جدید مشکل خاصی برای مهر ماه از نظر نیروی انسانی نخواهیم داشت.

معاون آموزش متوسطه وزیرآموزش و پرورش در خصوص موضوع افت نمرات دانش‌آموزان تصریح کرد: در سال‌های اخیر شاهد افت تحصیلی و افت معدل دانش‌آموزان نبودیم و میانگین نمرات کتبی امتحانات نهایی از ۱۱ به بالای ۱۲.۵ رسیده است.

وی در خصوص نرخ پوشش تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه دوم در هنرستان‌ها خاطر نشان کرد: در گذشته و در عرض دو سال ۱۶۶۰ هنرستان در کشور ایجاد شد که رشته‌های حسابداری،‌ کامپیوتر و نقشه‌کشی معماری را ارائه می‌دهند که حضور دانش‌آموزان در این رشته‌ها بیشتر می‌شود.

وی ادامه داد:‌ اینکه هدف‌گذاری حضور دانش‌آموزان ۷۰ درصدی بود درست نیست و بنا بر مصوبه شورای آموزش و پرورش نقطه آرمانی در فنی و حرفه‌ای و کاردانش ۴۸.۲۶ درصد است.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در خصوص دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل اظهار کرد:‌ نبود مدرسه و عدم مراجعه به مدرسه باعث بازماندگی از تحصیل می‌شود اما از پایه اول تا نهم در تمام کشور، مدرسه برای تحصیل دانش‌آموزان وجود دارد و این در حالیست آنهایی که بازمانده از تحصیل می‌شوند، به مدارس رجوع نمی‌کنند.

وی افزود: ترک تحصیل به علت موضوعات اقتصادی و اشتغال و بحث ازدواج رخ می‌دهد؛ هر سال اول مهر با تطبیق دانش‌آموزان ورودی به مدرسه، موضوع بازماندگان را به صورت نفر به نفر دنبال می‌کنیم تا آنها را به مدارس باز گردانیم.

وی گفت: بیش از ۴۰۰ هزار دانش‌آموز در مدارس شبانه‌روزی تحصیل می‌کنند که همین موضوع مانع بازماندگی از تحصیل آنها می‌شود.