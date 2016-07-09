کشف ابرهای آبدار در همزاد «مشتری»

به گزارش خبرگزاری مهر، این برای نخستین بار است که اخترشناسان به کشف چنین ابرهای آبداری در اطراف یک جرم فضایی در خارج از منظومه شمسی موفق می شوند.

مشاهدات جدیدی که درخصوص WISE ۰۸۵۵ انجام شده گویای آن است که این «ستاره عقیم» در اتمسفر خود انبوهی از ابرهای آبدار یا حاوی یخ دارد.

این ستاره کم نور در فاصله ۷.۲ میلیارد سال نوری از زمین قرار دارد. اخترشناسان به واسطه ظاهر بسیار شبیه آن با مشتری، آن را همزاد این سیاره عنوان می کنند.

کشف اخیر توسط اخترشناسان دانشگاه کالیفرنیا در سانتاکروز صورت گرفته است. اندرو اسکیمر که مسؤولیت اصلی را در این پروژه بر عهده داشته می گوید: مشاهدات دقیق ما نشان می دهد که WISE ۰۸۵۵ توسط انبوهی از ابرها و بخارات احاطه شده و به همین دلیل شباهت زیادی به مشتری پیدا کرده است.

ستاره عقیم WISE ۰۸۵۵ حدود ۵ بار بزرگتر از سیاره مشتری است. اخترشناسان این ستاره خاص را یک کوتوله قهوه ای به شمار می آورند. این دسته از اجرام فضایی آنقدر بزرگ هستند که به سختی می توان آنها را سیاره به حساب آورد و در عین حال برای اینکه ستاره نامیده شده و واکنشهای همجوشی در دل آن روی دهد بسیار کوچک است. دقیقا به همین دلیل است که به این دسته از اجرام فضایی در اصطلاح «ستاره عقیم» گفته می شود.

اخترشناسان این ستاره را در سال ۲۰۱۴ و با استفاده از داده های به دست آمده از کاوشگر WISE شناسایی کردند. اکنون نیز مشخص شده که این جرم فضایی با انبوهی از ابرهای آبدار احاطه شده است.