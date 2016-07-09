نمایشگاه آثار فرهنگی شهدای کهگیلویه وبویراحمد برپا می شود

به گزاش خبرنگار مهر، محمد نصیری زاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: عکس، آثارهنری، دست نوشته ها و سایر آثارمستندی که توسط خانواده شهدا ارائه شود در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار می گیرد.

وی بیان داشت: برپایی این نمایشگاه در راستای معرفی شخصیت والای شهدا انجام می شود.

نصیری زاده با بیان اینکه یکی از برنامه های مهم فرهنگی در استان در سال جاری برگزاری کنگره ملی شهدای استان است، گفت: کنگره ملی شهدای استان پس از ٣٧ سال برگزار می شود و همه نهادها باید در برگزاری هر چه بهتر این کنگره همکاری لازم را داشته باشند.

وی اظهار داشت: برگزاری این کنگره ملی افتخاری بزرگ برای مردم استان است.

نصیری زاده افزود: برگزاری این کنگره فرصت ارزشمندی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی و شناساندن این استان شهیدپرور و ولایت مدار به مردم سراسر کشور است.

وی بیان داشت: در راستای برگزاری این کنگره کمیته های مختلف باید فعالیتها و وظایف خود را به نحوشایسته ای انجام دهند.