پایان چهاردهمین جایزه ادبی قلم زرین بدون معرفی اثر برگزیده

به گزارش خبرنگار مهر چهاردهمین دوره جایزه ادبی قلم زرین شایستگان تقدیر خود را معرفی کرد.

بر اساس آراء هیئت داوران در بخش شعر کودک و نوجوان سه اثر «تلنگر باران» سروده حمیدرضا شکارسری، «در فصل های خانه» سروده داوود لطف الله و «از نوک خودکار من گل می چکد» سرود سیدسعید هاشمی شایسته تقدیر معرفی شدند.

در بخش شعر بزرگسال اثر «بهانه ها» سروده پروانه نجاتی شایسته تقدیر معرفی شد.

در بخش نقد و پژوهش نیز کتاب «جستاری در اصطلاح شناسی و مبانی ادبیات داستانی دفاع مقدس» نوشته احمد شاکری تقدیر شد.

در بخش داستان کودک و نوجوان نیز سه کتاب «بازگردانده شده» نوشته انوشه منادی، «شاهزاده خانمی در مترو» نوشته محدثه گودرزنیا و «آخرین مرخصی» نوشته عقیل برزگر شایسته تقدیر معرفی شدند.

در بخش داستان بزرگسال نیز دو کتاب «پایان یک نقش» نوشته جلال توکلی و ادوارد دو نوشته بهزاد دانش گر تقدیر شدند.

بر اساس اعلام دبیر این جایزه در بخش شعر کودک مهری ماهوتی، مریم شریف رضویان و محمد عزیزی داوری را برعهده داشتند.

در بخش شعر بزرگسال عباسعلی براتی پور، مصطفی محدثی خراسانی و رضا اسماعیلی داوری کردند و در بخش داستان کودک و نوجوان محسن پرویز، حسین فتاحی و مریم شریف رضویان به داوری آثار پرداختند.

در بخش داستان بزرگسال نیز راضیه تجار، محمدعلی گودینی و مریم مغانی داور این دوره از جایزه بودند و در بخش نقد نیز کامران پارسی نژاد، محمود بشیری و عباس اشرفی به قضاوت آثار نشستند.