جزئیات ویژه برنامه های هفته حجاب و عفاف در هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، فرح ناز رافع گفت: برنامه های ویژه هفته حجاب و عفاف با هدف تحقق رسالت ابلاغ پیام شهدای این عرصه به منظور اجرای برنامه هماهنگ، هوشمندانه و هنرمندانه برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و صیانت از حریم امنیت عمومی و کیان خانواده ایرانی در مقابله با تهاجم فرهنگی برگزار می شود.

وی افزود: برنامه‌های امسال در قالب شاخص هایی نظیر اطلاع رسانی و تبلیغات محیطی، خدمات رفاهی و تفریحی، برگزاری نشست، کارگاه آموزشی، مسابقه، تجلیل و تشویق، نشست تخصصی و برنامه های سلامت محوراجرا می شود.

رافع ادامه داد: پیش بینی تشکیل میز مشاوره و کرسی پاسخ به سئوالات و رفع شبهات در حوزه عفاف و حجاب، برگزاری کارگاه تبینی و توجیهی عفاف و حجاب ویژه بانوان، برگزاری مسابقات ویژه (کارکنان و خانواده ها و گروه‌های مخاطب)، تجلیل و تقدیر از فعالان حوزه عفاف وحجاب و تبیین ضرورت عفاف و حجاب و واقعه گوهر شاد به عنوان رویداد تاریخی و نماد غیرت مردم ایران بویژه در نماز جماعت ظهر و عصر و نشست های عمومی و تخصصی دستگاه ها از جمله این برنامه ها است.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد: در راستای بهره گیری از ظرفیت های تبلیغاتی نصب پوستر، بنر، بلوتوث و فضا سازی، تبلیغات گسترده در حوزه عفاف و حجاب، مشارکت و همکاری دربرگزاری برنامه های باشکوه، به‌ویژه برنامه ۲۱ تیر ماه(تجمع مردمی مدافعان حریم خانواده) نیز پیش بینی شده است که در هفته جاری در سراسر استان های کشور اجرا خواهد شد.