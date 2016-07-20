مجله مهر: در سال‌های دور سقوط متعدد هواپیماهای روسی باعث بدبینی مردم و بی اعتمادی به توپولف ها و دیگر هواپیماهای روسی شد. حالا دوباره بحث تحریم ایران توسط ایرباس و بوئینگ موجب شده تا حرف خرید هواپیماهای ژاپنی و روسی سر زبان ها بیفتد. ولی در سابقه این هواپیماها چه تعداد از سقوط هواپیماها مربوط به نقص فنی هواپیما بود و چند حادثه دلخراش مربوط به خطای انسانی بوده است؟

سال۸۰-سقوط هواپیمای در خرم آباد

این سانحه که به۱۵سال پیش بر می گردد متعلق به یک فروند هواپیمای توپولوف-۱۵۴ شرکت ایران تور است؛ که به یکی از کوه های خرم آباد برخورد و در نهایت ۱۱۹خانواده ایرانی را داغدار می کند. برخلاف اینکه در سال های گذشته خیلی هایمان علت اصلی سوانح هوایی با توپولوف را خود هواپیما می دانیم اما در این حادثه کارشناسان بعد از بررسی، علت آن را شرایط بد آب و هوایی و خطای انسانی دانستند طوری که در این پرواز خلبان با یک انحراف کوچک به سمت شمال ناگهان هواپیما در ارتفاع ۹هزار پایی با یک قله ۱۰هزار پایی در سفید کوه مواجه می شود و با آن برخورد می کند.

سال۸۰-سقوط هواپیمای در ساری

اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ هواپیمای روسی یاک۴۰ در جنگل های روستای خرچنگ در جنوب ساری سقوط کرد. این هواپیما که صبح روز پنج شنبه تهران را ترک می کند در نزدیکی مقصد، ارتباطش با ایستگاه قطع و در ساری دچار سانحه می شود.ظاهرا خلبان اولیه این پرواز بعد از دریافت گزارش هواشناسی از پرواز کردن با این هواپیما انصراف می دهد اما نهایتا هیئت پرواز بعدی اقدام به پرواز می کند که در این حادثه وزیر راه وقت به همراه جمعی از نمایندگان مجلس حضور داشتند. طبق اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشور علت سقوط این هواپیما خطای انسانی اعلام شده است.

سال۸۱-سقوط هواپیما در کوه های مرکزی کشور

این هواپیمای آنتونف اوکراینی در دوم دی ماه سال ۸۱حامل گروهی از مقامات اوکراینی و روسی برای افتتاح کارخانه هواپیما سازی در اصفهان بود. طبق گزارش هایی که بعد از حادثه درباره آن اعلام شد این بود که علت برخورد هواپیما با کوه و سقوط آن سهل انگاری خلبان بوده که هر ۴۶ سرنشین آن را به کام مرگ کشانده است.

سال۸۴-سقوط هواپیما در تهران

این حادثه همان سقوط معروف هواپیمای سی۱۳۰معروف است که در آن تعداد زیادی از خبرنگاران حضور داشتند این هواپیما بعد از اینکه به پرواز در آمد در منطقه ای مسکونی در شهرک توحید تهران سقوط کرد و همه سرنشینان آنها در دم کشته شدند، حادثه ای که با توجه به آمار ،۹۴ تن از قربانیان آنها از افراد داخل هواپیما بودند و ۳۴نفر آنها از ساکنان آن ساختمان مسکونی، در توضیح چرایی و چگونگی سقوط این هواپیما گفته شده است است که خلبان این هواپیما بعد از ترک فرودگاه مهراباد بعد از مواجهه با نقص فنی در موتور تقاضای بازگشت می کند و حتی چندین بار از فرودگاه امام خمینی نیز تقاضای فرود می کند اما اجازه ای دریافت نمی کند که نهایتا در راه بازگشت به مهرآباد دچار آتش سوزی می شود، با ساختمان مسکونی برخورد می کند و تمام!

سال۸۵-سقوط هواپیما در مهرآباد

بعد از گذشت کمتر از یک سال از حادثه سی۱۳۰در آذر ماه سال۸۵ یک فروند هواپیمای آنتونوف۷۴ متعلق به سپاه پاسداران هم بعد از برخاستن از باند فرودگاه دچار حادثه می شود و در لحظه های اول پرواز سقوط می کند که ۳۶تن از ۳۸مسافران این هواپیما جان خودشان را از دست می دهند. بعدها علت اصلی این حادثه نقص فنی هواپیما اعلام می شود طوری که با ایجاد مشکل در موتور و برخورد بال آن با باند پرواز این هواپیما به سقوط منجر می شود.

سال ۸۸-سقوط هواپیما در قزوین

این توپولوف-۱۵۴که به مقصد ارمنستان پرواز کرده بود شانزده دقیقه بعد از ترک فرودگاه در بین روستاهای فارسیجان و جنت آباد در جنوب قزوین دچار سانحه شد و سقوط کرد و تمامی ۱۶۸سرنشین آن در دم جان باختند طبق گزارش همان سال شدت حادثه در این سقوط به قدری بود که حتی ۶هکتار از زمین های اراضی آن منطقه هم به خاطر آتش سوزی از دست رفت. بعد از ماه ها تحقیق و بررسی گزارش ها شبیه سازی صداهای استخراج شده مشخص شد که علت سقوط هواپیما نقص فنی آن بوده به این شکل که با جدا شدن یک قطعه از موتور و برخورد آن قطعه با با بدنه هواپیما و لوله های سوخت این هواپیما دچار اتش سوزی در نهایت سقوط شده است ناگفته نماند که برای هواپیمای توپولوف-۱۵۴سال۸۸یک سال پرکار به حساب می آید چون بعد از بروز این حادثه در تیرماه ای هواپیما در شهریور ماه و بهمن همان سال باز دچار سانحه شده است که حادثه شهریور ماه۲۸ کشته و حادثه بهمن ماه ۴۲ زخمی به جا گذاشت.

سال۸۸-سقوط هواپیما در مشهد

در مرداد سال ۸۸هواپیمای ایلیوشین-۶۲که از تهران به مقصد مشهد حرکت می کرد در فرودگاه مشهد به علت باز نشدن چرخ ها هنگام فرود از باند خارج شد و به دیوار فرودگاه برخورد کرد در این حادثه۱۷نفر کشته و ۲۰ نفر زخمی شدند که بعد ها دلیل سقوط آن هم سرعت بالای هواپیما اعلام شد.

سال۹۳-سقوط هواپیما در یکی از بلوارهای تهران

این حادثه که در مرداد ماه سال۹۳اتفاق افتاد به شکلی بود که این هواپیما وقتی از تهران به مقصد طبس در حال حرکت بوده است چهار دقیقه بعد از ترک فرودگاه مهرآباد در شمال همان فرودگاه و درحوالی شهرک آزادی و اتوبان فتح دچار حادثه می شود و سقوط می کند که۳۸کشته و ۱۰نفر زخمی هم بر جا می گذارد.اگر کمی بین اطلاعات مختلفی که از این پرواز موجود است جستجو کنید خیلی ها این هواپیما را موسوم به آنتنوف-۱۴۰می دانند در حالی که این هواپیمای ساقط شده مدل ایرانی ای بوده که از روی آنتونوف-۱۴۰ مونتاژ شده است که بعدها از سمت متخصصان این حوزه علت اصلی سقوط آن نقص فنی و از کار افتادن موتور اصلی هواپیما عنوان شده است.

این روزها سیاستمدارانی همچون رئیس جمهور روسیه از چنین هواپیماهایی استفاده کرده و در آمارها هم مشخص است بخش قابل توجهی از هواپیماها به علت خطای انسانی سقوط کرده است.