مصدومین حوادث ناشی از کار در خراسان شمالی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان شمالی، بابک سلحشور افزود: تعداد مصدومین حین کار در این استان تا پایان خردادماه امسال به ۶۰ نفر رسید.

وی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون ۶۰ نفر مصدوم شامل ۵۸ مرد و ۲ زن به مراکز پزشکی قانونی این استان مراجعه کرده‌اند.

سلحشور تصریح کرد: این تعداد در مدت مشابه سال قبل ۴۶ نفر بوده که میزان مصدومین سه ماهه نخست امسال نسبت با سال قبل، بیش از ۲۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.

پزشکی قانونی خراسان شمالی هم اکنون در هشت شهرستان این استان با جمعیتی بالغ بر۹۳۶ هزار نفر، علاوه بر اداره کل مرکز استان، دارای ۶ مرکز فعال در شهرستان‌های شیروان، فاروج، اسفراین، مانه و سملقان، راز و جاجرم است.