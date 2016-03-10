۳۶۰۰ نفر در تصادفات خراسان شمالی مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان شمالی، بابک سلحشور با اعلام این خبر افزود: از کل مصدومین تصادفات یازده ماهه گذشته، تعداد دو هزار و ۵۳۸ نفر مرد و یک هزار و۱۱۵ نفر زن بودند.

وی اظهار کرد: بر این اساس به طور میانگین روزانه بیش از ۱۰نفر در تصادفات این استان مصدوم شده‌اند.

سلحشور افزود: درمدت مشابه سال گذشته سه هزار و ۳۱۹ نفردرتصادفات استان مصدوم شده بودند.

به گفته وی، دریازده ماهه گذشته، شهریورماه امسال با ۴۹۶ نفر بیشترین و بهمن با ۲۲۹نفرکمترین مصدوم ناشی از تصادف را داشته است.

برپایه این گزارش، در بهمن ماه امسال ۲۲۹ نفر به دلیل مصدومیت ناشی از تصادف به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۱۵۷ نفر مرد و ۷۲ نفر زن بوده‌اند.

بیشترین مصدومین تصادفات۱۱ماهه امسال به ترتیب بجنورد با تعداد یکهزار و۶۳۰ نفر در جایگاه نخست و پس از آن شهرستان‌های شیروان با۷۱۰ نفر، آشخانه و اسفراین هرکدام با۴۶۶ نفر، فاروج با ۱۸۶ نفر، جاجرم با ۱۵۸ نفر و راز با ۳۷ نفر دررتبه‌های بعدی قرار دارند.