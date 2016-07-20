به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه علنی روز چهارشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان محترم گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت درباره توافق هسته‌ای و اظهارات برخی از نمایندگان ۵+۱ در شورای امنیت گرچه از نظر حقوقی حاوی تعهدی برای ایران نبود، اما از جهات مختلف خطاهایی را در برداشت که برای جایگاه دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت نوعی سقوط آزاد محسوب می‌شود.

نماینده مردم قم اظهار داشت: از طرفی دبیر کل در گزارش خود پایبندی ایران به تعهدات را دلگرم کننده می‌داند و از طرفی دیگر هیچ اشاره‌ای به نگرانی‌های ایران و شکایت ایران از عدم اجرای همه تعهدات طرف ۱+۵ نمی‌کند.

وی ادامه داد: آیا دبیرکل مأمور بود که گزارش کامل از اجرای تعهدات دو طرف بدهد یا مأمور ناظر ۱+۵ در این ماجرا است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آقای بان‌کی‌مون در گزارش خود پرتاب موشک بالستیک ایران را مخالف روح توافق هسته‌ای دانسته، اما قضاوت در تخطی را به عهده شورای امنیت گذاشته، سوال این است که پرتاب موشک با کدام قسمت از توافق هسته‌ای ناسازگاری دارد.

لاریجانی تصریح کرد: روح برجام یک امر سیالی نیست که مجالی برای دبیرکل ایجاد کند که هر حرف بی‌ربطی را به آن نسبت دهد.

وی گفت: در توافق هسته‌ای هیچ اشاره‌ای به موضوع موشک بالستیک وجود ندارد. فقط در قطعنامه ۲۲۳۱ آن هم در ضمیمه آن به این امر اشاره شده است که ایران از ساخت موشک‌هایی که طراحی آن برای حمل سلاح هسته‌ای باشد، پرهیز کند.

رئیس مجلس اظهار داشت: مگر ایران چنین طراحی انجام داده است که آقای دبیرکل آن را با روح برجام در تغایر اعلام کرده است.

لاریجانی ادامه داد: در استدلال خویش آقای دبیرکل بیان کرده اند چون بالقوه می‌تواند باعث افزایش تنش در منطقه شود! واقعا تعجب‌آور است دبیرکل سازمان ملل مطالب خود را بر چنین پایه سستی قرار داده است.

وی اظهار داشت: اگر چنین مبنایی را بپذیریم ایران حتی نباید دو میلیون بشکه نفت هم بفروشد، چون برخی از کشورهای منطقه آن را دستاویز تنش قرار می‌دهند.

رئیس مجلس گفت: اگر دیگران دنبال تنش در منطقه هستند، چه ربطی به قدرت دفاعی ایران دارد؟

لاریجانی خطاب به دبیرکل سازمان ملل اظهار داشت: آقای دبیر کل، تنش را در منطقه کسانی ایجاد کرده‌اند که یک سال و نیم یمن را به خاک و خون کشیدند و شما با وقاحت بی‌سابقه حتی حاضر نشدید از منظر حقوق بشر برای کودکان قربانی جمله‌ای درباره آنها اظهار کنید. تنش را در منطقه کشورهایی ایجاد می‌کنند که از رهبر دینی خود سلب تابعیت می‌کنند. تنش را در سوریه کسانی ۵ سال ادامه دادند و موشک‌های تاو به دست تروریست‌ها رساندند و علی‌القاعده شما می‌دانید این موشک ها ساخت کجاست.

وی تصریح کرد: این موشک‌ها شماره سریال دارند و شما می‌توانید بفهمید به دست چه کسانی داده شده است و هیچ گاه در این باره سخنی نگفتید.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آقای دبیرکل توافق هسته‌ای تاکنون ۵۲ لایحه و قطعنامه در کمیته‌های مختلف مجلس نمایندگان و سنای آمریکا علیه کشور ما طرح شده که اکثر قریب به اتفاق آن کاملا با روح برجام مخالف است، گرچه همه آنها تاکنون مسیر تصویب را طی نکرده‌ است.

لاریجانی افزود: سه مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا آنقدر صراحت در مخالفت با برجام دارد که مقامات کاخ سفید هم با آن اعلام مخالفت کرده‌اند. چطور در این زمینه‌ها سکوت کرده‌اید.

وی گفت: آیا مصوبه مجلس آمریکا در مورد روادید مخالف روح برجام نبود؟ چرا در گزارش خود ذکر نکردید.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سبک‌تر از این دعاوی، اشاره دبیرکل و برخی اعضای شورای امنیت به سفرهای فرمانده سپاه قدس به کشور عراق است که آن را مصداق نقض دانسته است.

لاریجانی تصریح کرد: گزافه‌گویی هم حدی دارد. به جای تشکر از ایران و نیروی قدس که با حضور غیرتمندانه خود در مقابل تروریست‌های وحشی به کمک دولت عراق پرداختند و توانستند از بسیاری از شهرهای عراق، داعش را بیرون کنند، ادعانامه کذایی منتشر می‌کنید.

وی گفت: فضاحت‌آورتر، تراوش چنین کلماتی از جانب نمایندگان آمریکا و دو کشور اروپایی در شورای امنیت بود. این در حالی است که داعش در هفته‌های اخیر نیز در اروپا عملیات وحشت‌آوری داشته است.

رئیس مجلس تاکید کرد: شما که نه جرأت مقابله با داعش را دارید و نه روش آن را می‌دانید به طوری که به راحتی داعش در سه کشور اروپایی جولان داده و عملیات وحشیانه خود را سامان بخشیده، چرا با بی‌پروایی مقابله ستایش‌برانگیز سپاه قدس را مصداق نقض دانسته‌اید.

لاریجانی افزود: اگر به دنبال فهم چرایی رشد تروریست در منطقه هستید که آسیب آن را خود تا حدی کشیده‌اید، باید به همین رفتارهای بی‌منطق و دوگانه خود بنگرید که نمونه دیگر آن در اجازه تشکیل اجلاس تروریست‌های آدم‌کش منافق در پاریس و یاوه‌گویی‌های آن مسئول عقب‌افتاده سعودی می‌توان یافت.

وی ادامه داد: گرچه این اجلاس و مطالب مطروحه آن به قدری خارج از نزاکت بود که در اندازه اظهارنظر نیست، اما برای کشورهای اروپایی که هر روز دم از مبارزه با تروریست می‌زنند، شرم‌آور است.

لاریجانی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی با کمال تاسف از اقدام دبیرکل به دولت آمریکا و مجلس نمایندگان و سنا هشدار می‌دهد اقدامات ایذایی در مقابل توافق هسته‌ای به نقطه‌ای رسیده است که راهی جز مقابله برای ایران باقی نمانده است.

وی تاکید کرد: لازم است سازمان انرژی اتمی مطابق قانون مربوطه طرح راه‌اندازی کارخانه هسته‌ای برای غنی‌سازی در درجات موردنیاز کشور را آماده نموده و مجلس شورای اسلامی را در جریان امر قرار دهد.

در پایان نمایندگان با شعارهای الله اکبر و مرگ بر آمریکا موضع ریاست مجلس شورای اسلامی در این خصوص را تایید کردند.