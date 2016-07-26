حمیدرضا هدایتی نویسنده و کارگردان «آنتیگنه» درباره اجرای این اثر نمایشی که به تازگی اجرای خود را در تماشاخانه باران آغاز کرده و به صورت کارگاهی شکل گرفته است به خبرنگار مهر گفت: ابتدا قصد داشتم نمایشنامه «ادیپ» را به صحنه ببرم اما از آنجا که ابتدا مشخص نیست فضای کار کارگاهی به کجا هدایت می شود و این جریانِ کارگاه است که عوامل و کارگردان را جلو می برد در نهایت به اقتباس از نمایشنامه دوم «افسانه های تبای» یعنی «آنتیگونه» رسیدیم.

وی ادامه داد: در جریان تمرین ها متوجه شدم که نقش زن ها در نمایش کم رنگ است و کار دارد به سمت خشونت می رود و از آنجا که نمایشنامه «ادیپ» بدون «آنتیگونه» چیزی کم دارد و کامل نیست کم کم «آنتیگونه» جایگزین «ادیپ» شد. البته فضای نمایش «آنتیگنه» مدرن و امروزی است و در واقع این نمایشنامه معاصرسازی شده است.

هدایتی درباره داستان نمایش توضیح داد: صحنه اصلی این نمایش یک قصابی در نظر گرفته شده است؛ قصابی‌ای که قبلا کتابفروشی بوده است. «آنتیگنه» روایت زندگی دختری است به نام «آنی» که پدر و مادرش را از دست داده و مغازه کتاب فروشی پدرش به او ارث رسیده است درحالی که دایی‌اش می خواهد این مغازه را از دست او دربیاورد و آنجا را تبدیل به قصابی کند. این دختر همانند آنتیگونه احساس تنهایی می کند و با او همذات پنداری دارد. دایی او در واقع تجسم کرئون در نمایشنامه «آنتیگونه» است و از او می خواهد که مغازه را به وی واگذار کرده و به دنبال علاقه اش که مجسمه سازی است، برود. البته «آنی» همه این اتفاقات را در فاصله یک شب تا صبح که مشغول آماده سازی نمایشگاه مجسمه اش است در خواب مرور می کند.

وی درباره وارد نکردن مساله اصلی نمایشنامه «آنتیگونه» یعنی تلاش آنتیگونه برای به خاک سپردن جسد برادرش و عدالت خواهی او، یادآور شد: وقتی ایده اجرای این اثر نمایشی به ذهنم رسید متوجه شدم که در دنیای معاصر دیگر چنین دعواهایی وجود ندارد برای همین از مضامین مستتر دیگر در این نمایشنامه که جهان شمول تر هستند مثل مضامین اخلاقی و انسانی و جدال آنتیگونه و کرئون بر سر حقی که از این دختر پایمال شده، تاکید کردم. پایان نمایش نیز متفاوت از پایان نمایشنامه «آنتیگونه» سوفکل است. معتقدم بحث اصلی نمایشنامه «آنتیگونه» این است که نمی توان سنت ها را که در این اثر به خاکسپاری فرد کشته شده است، فراموش کرد و در این نمایش نیز «آنی» می خواهد سنت گذشته و چیزی را که براش به ارث رسیده، حفظ کند.

این کارگردان در پایان صحبت هایش عنوان کرد: این نمایش به شکل کارگاهی شکل گرفته و تلفیق سبک های مختلف است و نمی توان گفت از سبک خاصی پیروی می کند. «آنتیگنه» اثری قصه گو است و از آنجا که مخاطب ایرانی دوست دارد برایش قصه تعریف شود من هم در این نمایش برای مخاطب قصه می گویم.

نمایش «آنتیگنه» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا هدایتی از یکشنبه ۲۷ تیرماه، در تئاتر باران به صحنه رفته است. این نمایش با مدت زمان ۶۰ دقیقه در ساعت ۱۹ به استثنای روزهای شنبه اجرا می‌شود.

در این نمایش حمیدرضا بوسعدی، شفق خانی، ارشیا زرین، بابک قادری، بهداد قادری، مریم قربانیان، هیوا مجد، کاوه مرحمتی، نسیم مقدم، شهاب ملک پور، حمید رضا نقره دوست و حمید رضا هدایتی به ایفای نقش می پردازند. همچنین مسعود دلخواه در مقام مشاور کارگردان با این گروه همکاری می کند.

این اثر نمایشی بر اساس سه گانه «افسانه های تبای» اثر سوفکل نوشته شده است.