خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل ـ رامین حسین آبادیان: از فوریه سال ۲۰۱۱ که انقلاب مردمی بحرین آغاز شد، همواره شاهد سیاست های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه علیه انقلابیون بوده و هستیم. رژیم آل خلیفه در طول این مدت ثابت که هیچ ارزشی برای اصولی همچون «آزادی بیان» قائل نیست. انقلابیون بحرینی که اغلب آنها را شیعیان تشکیل می دهند همواره به اشکال مختلف از سوی رژیم آل خلیفه مورد تعرض قرار گرفته اند؛ گاهی از طریق سلب تابعیت و گاهی نیز از طریق سلب گسترده حقوق شهروندی از آنها.

با تمام این‌ها، انقلاب بحرین علی رغم تمامی موانعی که بر سر راه آن بود، به مسیر خود ادامه داد تا اینکه ۶ ساله شد. ورود انقلاب بحرین به ششمین سال آن با تشدید سرکوب‌های رژیم آل خلیفه همراه شد. طی چند ماه اخیر مقامات آل خلیفه اقدامات متعددی را علیه انقلابیون بحرینی و در رأس آنها احزاب و جریان های سیاسی انقلابی انجام دادند که از جمله مهمترین آنها می توان به تشدید محکومیت حبس «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق از ۴ به ۹ سال، سلب تابعیت «شیخ عیسی قاسم» و «انحلال جمعیت الوفاق» اشاره کرد.

از زمانی که رژیم آل خلیفه در اقدامی ضد حقوق بشری دست به سلب تابعیت «شیخ عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین زد، تحولات سیاسی در این کشور وارد مرحله جدیدی شد به طوریکه عتراضات مردمی علیه رژیم آل خلیفه بیش از پیش تشدید شده است. مهم‌ترین عاملی که رژیم آل خلیفه را به برخورد ضربتی با انقلابیون واداشته، تداوم انقلاب بحرین است؛ انقلابی که رشد بیش از پیش ریشه‌های آن بزرگترین خطر برای رژیم آل خلیفه محسوب می شود.

در این میان، ویژگی اصلی و اساسی انقلاب بحرین، «مسالمت آمیز» بودن آن است. طی سال های اخیر مردم بحرین کوچکترین اقدامی علیه امنیت ملی این کشور صورت نداده اند. در هیچیک از تحرکات ضد دولتی آنها حمله به اماکن عمومی و مؤسسات دولتی مشاهده نشده است. نیروهای امنیتی آل خلیفه تاکنون هدف کوچکترین تعرضی از سوی انقلابیون قرار نگرفته اند. حتی اعزام نیروهای امنیتی رژیم آل سعود برای نجات آل خلیفه به بحرین هم موجب نشد تا مردم این کشور از مسیر مسالمت آمیز انقلاب خود دست کشیده و روی به اقدامات خشونت آمیز بیاورند.

هرچند رژیم آل خلیفه طی سالهای گذشته از هیچ تلاشی ـ در عرصه های مختلف ـ برای سرکوب مردم بحرین فروگذار نکرده است، اما «مسالمت آمیز» بودن خیزش مردمی در بحرین تاکنون موجب شده تا این رژیم بهانه کافی برای انجام سلسله اقدامات سرکوبگرانه گسترده علیه بحرینی ها نداشته باشد. درست به همین دلیل است که این رژیم از یک ماه گذشته تاکنون تمام تلاش خود را برای منحرف کردن مسیر انقلاب مردمی بحرین از «مسالمت آمیز» بودن به «خشونت گرایی» به کار بسته است تا بدین ترتیب بهانه کافی برای سرکوب گسترده آنها داشته باشد.

رژیم آل خلیفه در صدد است تا از طریق لبریز کردن خشم و کینه مردم بحرین، آنها را به مقابله خشونت آمیز با خود بکشاند تا از یک سو انقلابیون را به عنوان افرادی خشونت‌طلب و افراطی به افکار عمومی منطقه و جهان معرفی کنند و از سوی دیگر، از شدت برخی فشارهای نهادهای حقوق بشری بین المللی بر خود به دلیل سرکوب مردم بکاهد؛ نهادهایی که همواره گزارش های متعددی را در خصوص نقض گسترده حقوق بشر در بحرین توسط رژیم آل خلیفه منتشر کرده و می کنند.

رژیم آل خلیفه در ادامه اقدامات سرکوبگرانه خود علیه بحرینی‌ها شب گذشته به صورت گسترده به منطقه «الدراز» یورش بردند؛ جایی که بحرینی‌ها به منظور اعلام همبستگی با «شیخ عیسی قاسم» دست به تحصن زده بودند. نیروهای امنیتی این رژیم همچنین منزل رهبر شیعیان بحرین را هدف قرار دادند. این اقدامات در حالی بود که کوچکترین خطر امنیتی از سوی مردم بحرین، رژیم آل خلیفه را تهدید نمی کرد. با این حال، آل خلیفه همچنان به استراتژی خود برای لبریز کردن صبر ملت بحرین اصرار می ورزد.

در این میان، به نظر می رسد که عربستان سعودی نقش گسترده ای در تحولات اخیر بحرین ایفا می کند. حتی منابع رسانه ای اعلام کردند که همزمان با آغاز موج گسترده سرکوب خیزش مردمی بحرین در منطقه الدراز، «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان با «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین در کشور مراکش دیدار و گفتگو کرده است. بدون شک همزمانی تحولات اخیر بحرین با دیدار صورت گرفته نمی تواند به صورت اتفاقی رخ داده باشد.

حتی در مسأله سلب تابعیت «شیخ عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین توسط آل خلیفه نیز شاهد نقش آفرینی رژیم سعودی بودیم. در همین ارتباط، «قاسم الأعرجی» رئیس فراکسیون «بَدر» در پارلمان عراق ضمن محکومیت اقدام آل خلیفه در سلب تابعیت «شیخ عیسی قاسم» گفته بود: «سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم پس از دستور مستقیم مقامات رژیم سعودی انجام شد».

پر واضح است که رژیم سعودی از سرکوب شیعیان در بحرین بهره می‌برد و اگر اینچنین نبود، هیچگاه شاهد حضور گسترده نظامیان این رژیم در بحرین برای سرکوب مردم بی‌گناه نبودیم. در حال حاضر عربستان سعودی در حال سرکوب شیعیان ساکن مناطق شرقی کشور خود است و هرگونه اقدام سرکوبگرانه علیه آنها برای ممانعت از ایجاد انتفاضه در کشور را به کار گرفته و می‌گیرد. در ادامه همین سیاست سرکوبگرانه است که سعودیها انقلاب مردم بحرین را نیز هدف قرار دادند تا بدین ترتیب زبانه‌های آتش این انقلاب به مناطق شرقی عربستان کشیده نشود.

در این میان، مردم بحرین از حمایت سازمان ملل متحد و جامعه جهانی نیز برخوردار نیستند. «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد اخیرا انحلال جمعیت «الوفاق» بحرین را محکوم کرده اما هیچ اشاره ای به اقدامات سرکوبگرانه بی سابقه رژیم آل خلیفه علیه انقلابیون نکرده است. سازمان عفو بین الملل نیز با وجود صدور بیانیه ای در محکومیت انحلال جمعیت «الوفاق»، از کنار مسأله سرکوب معترضان بحرینی به سادگی عبور کرده است.

از سوی دیگر، رسانه‌های عربی نیز که اکثر آنها وابسته به کانون های قدرت و ثروت در خاندان سعودی هستند، وقایع و تحولات بحرین را یا سانسور می کنند و یا آنها را وارونه جلوه می دهند. بر همین اساس، آنچه که از شدت اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه علیه مردم درز کرده تنها گوشه ای از واقعیت کنونی در بحرین بوده و تمام آن نیست. از این روی، عدم برخورداری بحرینی ها از حمایت جامعه جهانی و سانسور رسانه ای اخبار و تحولات این کشور که در واقع با هدف سرپوش نهادن بر جنایت های آل خلیفه صورت می گیرد، بر مظلومیت آنها (مردم بحرین) افزوده است.

در هر صورت، در حال حاضر خطر به شدت «شیخ عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین را تهدید می کند و بیم آن می رود که مقامات آل خلیفه با القاءات رژیم سعودی دست به حماقت زده و در نهایت «شیخ عیسی قاسم» به سرنوشتی همچون سرنوشت «شیخ نمر النمر» دچار شود. مردم بحرین که امروز بیش از دیگران به این خطر بزرگ پی برده اند، قصد ندارد از کنار این مسأله به راحتی عبور کنند و حتی ممکن است به منظور ممانعت از هرگونه فاجعه احتمالی برای «شیخ عیسی قاسم» گزینه مسالمت‌آمیز را کنار بگذارند.

در همین ارتباط، «مجید المشعل» سخنگوی شیخ عیسی قاسم می گوید: «گزینه مسالمت آمیز یک گزینه راهبردی برای حرکت سیاسی توسط مردم در بحرین محسوب می شود اما عدم تغییر این گزینه به شرایطی بستگی دارد؛ از جمله این شرایط نیز باقی ماندن شیخ عیسی قاسم در میان مردم و هدایت روند اقدامات آنها است».وی ادامه می دهد: « در صورتی که به شیخ تعرض شود و یا آزاری به وی رسد و همچنین از مردم دور گردد، دیگر برای باقی ماندن گزینه مسالمت آمیز و بحران و راهکار آن در چارچوب اراده ملی ضمانتی نخواهد بود».

در ادامه اظهارات سخنگوی شیخ عیسی قاسم آمده است: «بنابراین عقل، حکمت و مصلحت ملی اقتضا می کند که آل خلیفه از خواسته های مردم، برخورد با مخالفان و رهبران آنها برای دستیابی به راهکاری منصفانه که کشور را از لغزشگاه های خطرناک و ویران کننده دور نگه می دارد، استقبال کند».

علی رغم سرکوب ها گسترده رژیم آل خلیفه، تظاهرات های اعتراض آمیز مردم بحرین علیه این رژیم متوقف نشده است و در صورت ادامه این روند، در آینده نزدیک شاهد بروز برخی تحولات در این کشور خواهیم بود؛ تحولاتی که معادلات را به نفع مردم بحرین تغییر خواهند داد.