حبیب حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این مرحله از مسابقات، ۱۲ نفر از دانش‌آموزان شهرستان شادگان با حضور در مرحله کشوری به رقابت با سایر دانش‌آموزان کشور خواهند پرداخت.

وی افزود: قرآن کریم بیانگر راه صحیح زندگی است و خداوند متعال در این کتاب آسمانی طریقه درست زندگی را به بشر خاکی نشان داده و ما نیز باید با حفظ قرآن و عترت، در این مسیر گام برداریم.

رئیس اداره آموزش و پرورش شادگان در ادامه تصریح کرد: آشنایی با مفاهیم بلند قرآنی، ایجاد انس دانش آموزان با قرآن و اهل بیت(ع) و ترویج مبانی دینی را از مهمترین اهداف برگزاری این مسابقات است.

وی با بیان اینکه قرآن نور است و موجب نورانیت انسان می شود، افزود: پیامبر اکرم(ص) به عنوان راهنمای انسانها از سوی خداوند مبعوث شدند و قرآن به عنوان کتاب آسمانی ما مسلمانان تنها نور هدایت و ایمان در قلبهاست.

حاجی زاده برگزاری مسابقات قرآنی زمینه ساز شکوفایی استعدادهای دانش آموزان و نخبگان است و لازم است اینگونه برنامه های دینی و فرهنگی و قرآنی، تداوم داشته باشد.