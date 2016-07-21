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۳۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۲

یک متخصص مغز و اعصاب:

زنان بیشتر سردرد می گیرند/ بهبود ۷۰ درصدی میگرن بارداری

زنان بیشتر سردرد می گیرند/ بهبود ۷۰ درصدی میگرن بارداری

یک متخصص مغز و اعصاب، گفت: میگرن یکی از سردرهای شایع در زنان است که علائم آن در دوران بلوغ افزایش، در بارداری کاهش و یائسگی به صورت کامل بهبود می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرشته نادری در جلسه مردمی انجمن سردرد ایران که روز پنج شنبه با محور سردرد و میگرن در زنان برگزار شد، اظهار کرد: تا قبل از سن بلوغ شیوع میگرن در زنان و مردان برابر است اما بعد از سن بلوغ به دلیل افزایش هورمون‌های زنانه شیوع میگرن در زنان ۳ برابر مردان می‌شود.

وی افزود: در دوران بارداری نیز میگرن تا حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد بهبود می‌یابد اما اگر خانمی در این دوران دچار حمله میگرن شد باید با درمان‌های غیر داروهایی مانند پیروی از رژیم غذایی سالم، داشتن خواب مناسب، پرهیز از استرس، مصرف آب کافی، خوردن غذاهایی با حجم کم اما مداوم و ... موجب بهبود علائم شود در غیر اینصورت باید تحت نظر پزشک متخصص دارو مصرف کند.

این متخصص مغز و اعصاب در ادامه یادآور شد: خانم‌های مبتلا به میگرن اگر قصد مصرف داروهای ضد بارداری را داشته باشند باید حتما زیر ۳۵ سال باشند، دارای فاکتورهای خطر بیماری‌های قلبی و عروقی مانند فشار و چربی خون نباشند، از استعمال سیگار و قرار گرفتن در معرض دود ناشی از آن اجتناب کنند و هم‌چنین میگرن آنهاغ از نوع اورا باشد .

نادری با توجه به میگرن در دوران یائسگی خاطرنشان کرد: در ۱ الی ۲ سال ابتدای سن یائسگی به دلیل تغییر هورمون‌ها میگرن تشدید می‌یابد اما بعد از آن به دلیل کاهش هورمون‌های زنان میگرن به صورت چشمگیری بهبود پیدا می‌کند.

کد مطلب 3719816
حبیب احسنی پور

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