نمایشگاه «رنگدانه» در خانه عکاسان جوان

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با آثاری از نوشین اکبری، فرزانه اعلمی، سارا ایوانی، مهیا تازه آیین، دریا توتونچی، آرتین حافظ القران، رضا دادفر، زینب رحیم زاده، آیدا رسا، فرین زراعت گر، شهاب شکیبا، مهران صفرغنی، فاطمه قویدل، پونه معظمی و نیما منصوری ۳۱ تیرماه افتتاح شد.

این هنرمندان عکاس در این نمایشگاه کوشیده اند تا ارتباطی زیبایی شناسانه بین تکنیک و محتوا ایجاد کنند و با اولویت فرم و رنگ، تصاویری پدید آورند.

در تکنیک ماکروگرافی عکاس می تواند بی نهایت به موضوع نزدیک شود و جزییاتی را ثبت کند که به آسانی قابل دیدن نیستند.

مراسم افتتاحیه «رنگدانه» با حضور هنرمندانی مانند رسول اولیازاده، امیرحسین مدرس، علی آذرنیا، احمد نصیرپور و سهیل زراعت گر برگزار شد.

این نمایشگاه تا ششم مردادماه در خیابان یوسف آباد، کوچه چهارم، پلاک ٣، واحد ٣، گالری خانه عکاسان جوان میزبان علاقمندان است.