خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: پاوه شهرستان نام‌آشنای ایران و یکی از مناطق مستعد گردشگری و زیبای کشور است و هرساله در ایام تابستان گردشگران زیادی برای دیدن این شهر تاریخی عازم استان کرمانشاه می‌شوند.

پاوه مجموعه‌ای از زیبایی‌های طبیعی و خدادادی است و کمتر شهری در جهان بااین‌همه زیبایی و آثار طبیعی وجود دارد.

دالانی، روستاهای زیبا و پلکانی هجیج، شمشیر، زردویی، غار خالو حسین، خانقاه، بیدمیری و بوزین و مره خیل از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری پاوه به شمار می‌آیند، همچنین آرامگاه معروف کوسه هجیج یکی از مقصدهای اصلی گردشگران است.

هجیج، روستایی با معماری استثنایی هر ساله مقصد بسیاری از مسافران داخلی و خارجی است، این روستا یکی از روستاهای پلکانی با کوه‌های سنگی و چشمه‌های خروشان و مسیر پرپیچ و خم است که چشم هر بیننده‌ای را به خود جذب می‌کند.

منطقه زیبای دالانی از دیگر نقاط سیاحتی تفریحی شهرستان پاوه است، این منطقه خوش آب و هوا با منابع آبی زیبا و مصفا و مناظر دلنشین و طبیعی همه ساله پذیرای گردشگران است. این منطقه از مناطق گرمسیری حاشیه رودخانه سیروان با ارتفاع متوسط ۷۰۰ متراز سطح دریا قرار دارد.

همچنین آبشار بل در مرز کرمانشاه و کردستان و در جوار رودخانه سیروان قرار گرفته و موقعیت خاصی را برای گردشگران برای لذت بردن از مناظر زیبا ایجاد کرده است.

پاوه با وجود داشتن بسترهای طبیعی و زیبا یکی از قطب‌های گردشگری ایران به شمار می‌آید اما این شهرستان بهره زیادی از توسعه شهری نبرده و با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند و از منظر و نگاه مسئولان مهجور مانده است.

صنایع دستی پاوه الهام گرفته از طبیعت زیبای اورامانات

صنایع‌دستی شهرستان پاوه الهام گرفته از طبیعت زیبا و بکر اورامانات است، همچنین تولیدات گردشگری در پاوه محصول خلاقیت ذهن زنان و مردانی است که کار و تلاش و راه پیشه خود کردند که یکی از آن‌ها گیوه است.

شهرستان پاوه سرزمینی فاقد زمین کشاورزی است و امرارمعاش ساکنان پاوه از طریق باغداری و صنایع‌دستی است. یکی از مهم‌ترین صنایع‌دستی پاوه گیوه است که به‌ویژه در شهر نودشه که به پایتخت گیوه جهان معروف است، تولید می‌شود.

فرماندار شهرستان پاوه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پاوه شهرستانی مرزی است و ۸۴ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد که از این مقدار ۴۴ کیلومتر مرز عادی بوده و مابقی نیز ارتفاعات صعب‌العبور منطقه را تشکیل می‌دهد و از سوی دیگر دارای سه بخش مرکزی و ۵ شهر است.

پرویز ایده پور جمعیت شهرستان پاوه را ۶۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود: پاوه یکی از مناطق سرسبز و بسیار زیبای استان بوده که فاقد زمین کشاورزی است و عمدتاً مردم این شهرستان بیشتر به باغداری مشغول‌اند. مردم شهرستان پاوه در طول تاریخ با استفاده از فرهنگ بومی و آواها و نواهای محلی خود در این منطقه اقتصاد و معیشت خانواده خود را اداره کردند.

رسمی شدن مرز شوشمی در توسعه صنعت گردشگری پاوه نقش مهمی دارد

وی در خصوص نحوه امرارمعاش مردم شهرستان پاوه گفت: شهرستان پاوه ۶ هزار هکتار باغ دارد و می‌توان گفت که از مجموع این ۶ هزار هکتار مقدار قابل‌توجهی از باغات کهنه و نیازمند اصلاح باغات است و سازمان جهاد کشاورزی در برنامه‌ای خاص در حال انجام این مهم است اما به‌طور ۹۰ درصد می‌توان گفت که محصولات باغات پاوه ارگانیک هستند.

ایده پور در خصوص مشکلات شهرستان پاوه در حوزه باغداری افزود: یکی از مسائل ما بحث ایجاد صنایع جانبی است که امیدواریم بتوانیم در اینجا صنایع جانبی همچون کارخانه رب گیری انار و دیگر واحدهای تولیدی را پوشش دهیم که به دنبال این مهم هستیم و متقاضی هم پیدا کردیم. درمجموع محصولات باغی شهرستان به شکل سنتی و به‌صورت خشک‌کردن محصولات مازاد بر مصرف خانوارها به بازار عرضه می‌شود.

فرماندار شهرستان پاوه همچنین بیان کرد: ما در پاوه فاقد میدان فروش خشکبار هستیم و درواقع میدان‌های تره‌بار اینجا وجود ندارد و به‌زودی ایجاد میدان فروش خشکبار و فروش تره‌بار برای کشور عراق و هم‌وطنان خودمان در پاوه پیگیری می‌شود.

ایده پور همچنین در مورد ظرفیت گردشگری شهرستان به‌ویژه در بحث مرز شوشمی افزود: یکی از توقعات تاریخی مردم اورامانات این است که مرز شوشمی با قدمت ۶۰ ساله فعالیت اقتصادی رسمی شود تا با پتانسیل‌هایی که این منطقه در بحث توریسم و گردشگری دارد بتوانیم شاهد توسعه شهرستان باشیم.

اجازه ساخت و ساز در بافت قدیمی داده نمی شود

وی بافت پلکانی و قدیمی شهرستان پاوه را یکی از محسنات و زیبایی‌های منطقه اورامانات دانست و گفت: در پاوه بام هر خانه حیاط خانه دیگری است و حیف است که این بافت زیبا به خاطر توسعه عمومی شهر به هم بریزد و لذا اجازه هیچ‌گونه ساخت‌وساز در بافت قدیمی وجود ندارد.

فرماندار شهرستان پاوه همچنین بیان کرد: پاوه هزار ماسوله ایران است و قریب به ۸۸۰۰ نفر در بافت پلکانی این شهر زندگی می‌کند و لذا به‌هیچ‌وجه اجازه تغییر بافت داده نخواهد شد.

وی همچنین از تلاش برای ایجاد محیطی تفریحی و زیبا و گردشگری در اطراف سد داریان خبر داد.

تلاش برای رسمی کردن مرز شوشمی

معاون استاندار کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وجود ظرفیت‌های عظیم گردشگری در شهرستان پاوه گفت: یکی از ظرفیت‌های این شهرستان داشتن مرز شوشمی است، مرزی که با بخش کردنشین عراق یعنی اقلیم کردستان هم‌جوارتر است و می‌تواند درزمینهٔ جذب گردشگر حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد.

مجتبی نیک کردار با اشاره به انجام تلاش‌هایی برای رسمی کردن مرز شوشمی افزود: مرز شوشمی جذابیت‌های گردشگری منحصربه‌فردی دارد و امیدواریم با رسمی شدن این مرز تحولی در عرصه اقتصاد و گردشگری منطقه ایجاد شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر در مرز شوشمی تبادل کالا با عراق انجام می‌شود اما تلاش برای رسمی شدن این مرز و امکان تردد مسافر از مرز شوشمی در حال انجام است.

پاوه از مناطق مهم هدف گردشگری است

این مسئول همچنین افزود: اقدامات و تلاش‌ها برای رسمی کردن مرز شوشمی نیازمند طی کردن فرآیندهایی است که باید از کانال وزارت کشور بگذرد و پیگیر این مهم هستیم.

نیک کردار بیان کرد: شهرستان پاوه از مناطق هدف گردشگری محسوب می‌شود و به‌واسطه داشتن مرز مشترک با کشور همسایه و نیز وجود مرز شوشمی، درصورتی‌که تلاش‌ها برای رسمی کردن مرز شوشمی به سرانجام برسد گردشگری در این شهر و استان رونق می‌گیرد و تحول عظیمی در اقتصاد ایجاد می‌شود.