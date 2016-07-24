به گزارش خبرنگار مهر، سهراب امدادی فر صبح یکشنبه در نشست هم اندیشی با مسؤلان شهرستان گچساران افزود: سهم شهرستان گچساران در این دوسال در مجموع ۱۹۷ میلیارد ریال بوده است.

وی بیان کرد: بیش از ۹۰میلیارد ریال عوارض هم به شهرداریها و دهیاری های استان در سال جاری اختصاص یافته است.

امدادی فر افزود: از این میزان عوارض ۲۲ میلیارد ریال برای عمران و آبادی به شهرداری دوگنبدان پرداخت شد.

وی همچنین با اشاره به اتمام مهلت ارائه اظهارنامه های الکترونیکی مؤدیان مالیاتی گفت: مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی استان در مهلت مقرر بیش از ۳۰ هزار اظهارنامه مالیاتی مربوط به عملکرد مالیاتی سال ۱۳۹۴ خود را تکمیل و تسلیم کردند.

امدادی فر تصریح کرد: مالیات یکی از مقوله های اثر گذار و تعیین کننده در اقتصاد مقاومتی است.

وی فرار مالیاتی را یکی ازآسیب های اقتصادی در کشور دانست و اظهار کرد: با اجرای طرح جامع مالیاتی که در دی ماه سال جاری به طور کامل در استان اجرایی خواهد شد، بسیاری از آسیب های فرآیند مالیاتی نیز برطرف می شود.