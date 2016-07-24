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۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۵۱

در کهگیلویه و بویراحمد؛

۷۶۰ میلیاردریال عوارض به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت شد

۷۶۰ میلیاردریال عوارض به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت شد

گچساران - مدیرکل امورمالیاتی کهگیلویه وبویراحمد گفت: در دو سال گذشته ۷۶۰ میلیارد ریال عوارض به شهرداریها و دهیاری های این استان پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب امدادی فر صبح یکشنبه در نشست هم اندیشی با مسؤلان شهرستان گچساران افزود: سهم شهرستان گچساران در این دوسال در مجموع ۱۹۷ میلیارد ریال بوده است.

وی بیان کرد: بیش از ۹۰میلیارد ریال عوارض هم به شهرداریها و دهیاری های استان در سال جاری اختصاص یافته است.

امدادی فر افزود: از این میزان عوارض ۲۲ میلیارد ریال برای عمران و آبادی به شهرداری دوگنبدان پرداخت شد.

وی همچنین با اشاره به اتمام مهلت ارائه اظهارنامه های الکترونیکی مؤدیان مالیاتی گفت: مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی استان در مهلت مقرر بیش از  ۳۰ هزار اظهارنامه مالیاتی مربوط به عملکرد مالیاتی سال ۱۳۹۴ خود را تکمیل و تسلیم کردند.

امدادی فر تصریح کرد: مالیات یکی از مقوله های اثر گذار و تعیین کننده در اقتصاد مقاومتی است.

وی فرار مالیاتی را یکی ازآسیب های اقتصادی در کشور دانست و اظهار کرد: با اجرای طرح جامع مالیاتی که در دی ماه سال جاری به طور کامل در استان اجرایی خواهد شد، بسیاری از آسیب های فرآیند مالیاتی نیز برطرف می شود.

کد مطلب 3721951

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