به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، استانداران استان های ایلام، لرستان و آذربایجان شرقی روز سه شنبه به طور جداگانه با رییس جمهور دیدار و گزارشی را از روند اجرای تصمیماتی که در جریان سفر کاروان تدبیر و امید به این استانها اتخاذ شده بود، ارائه کردند.

محمد رضا مرواید، هوشنگ بازوند و اسماعیل جبارزاده در گزارش های خود ضمن اشاره به مباحث توسعه ای و روند پیشرفت طرح‌ها، بر نقش اجرای این طرح ها در رونق اقتصادی و اشتغالزایی در استانهای ایلام، لرستان و آذربایجان شرقی تاکید کردند.

حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور نیز در این نشست‌ها بر محوری بودن اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید و دستورات لازم را برای اجرای سریعتر طرح‌ها و تحقق سیاست‌ها بویژه در حوزه‌های رونق اقتصادی و اشتغالزایی در این سه استان صادر کرد.