به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا تقوی ظهر چهارشنبه در همایش ائمه جمعه استان ایلام در شهرستان چرداول اظهار داشت: هم اکنون در بیش از ۹۰۰ شهر نمازهای جمعه برگزار می شود.

وی افزود: ستادهای نماز جمعه متشکل از معتمدین ، فرهنگیان و خانواده های معظم شهدا و ایثارگران کشور بوده و مورد اعتماد و وثوق مردم و مسئولان هستند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه یادآور شد: در تاریخ تشیع حماسه ای والاتر از واقعه خونین کربلا وجود ندارد ، کربلا تفسیر آیات نورانی قرآن کریم است ولی این حادثه دردناک تاریخ مرهون برپایی نماز در سخت ترین شرایط زمانی و مکانی است، حسین بن علی (ع) در طول حیات نورانی خود هیچگاه تسلیم ظالمان نشد ولی در شب و روز عاشورا برای اقامه نماز از دشمن خود درخواست کرد که نشان دهنده جایگاه و شان این فریضه الهی در دیدگاه سیدالشهداء (ع) است.

تقوی ادامه داد: روحیه مبارزه با ستمگران در نماز متجلی است و باید بتوانیم با تقویت هر چه بیشتر نمازهای جماعت و حضور نسل جوان و نوجوان آنها را در مقابل تهدیدات دشمنان بیمه کرده و برای آینده کشور آماده کنیم.

وی گفت: هرچه قدر عموم مردم را با فرهنگ نماز آشنا کنیم، ضمن عاری کردن جامعه از ناهنجاری ها ، نسل بهتری را برای آینده نظام و انقلاب تربیت خواهیم کرد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تاکید کرد: امروز نیز میعادگاه های نماز جمعه مکانی برای اتحاد و همبستگی جهان اسلام و مومنان بوده و خطیبان جمعه با بیان مسائل روز در صدد بیان خدعه ها و توطئه ها دشمنان علیه امت اسلامی و وحدت مسلمانان برای مقابله با این تهدیدات هستند.

وی اضافه کرد: ائمه جمعه تلاش می کنند در کنار مسئولان خدمات نظام را برجسته و با بیان نارسایی ها کمک کار دولت و مسئولان اجرایی در راستای رفع مشکلات باشند.