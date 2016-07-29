مصریان باستان چاق و تنبل بوده اند!

به گزارش خبرگزاری مهر، باستان شناسان با انجام سی تی اسکن بر روی تعدادی از مومیایی های مصر باستان متوجه شدند که گروهی از آنها مبتلا به گرفتگی عروق و کرم خوردگی دندان ها بوده اند، در واقع بیماری های رایجی که امروزه در جوامع ماشینی دیده می شود.

همچنین در ادامه بررسی ها مشخص شد که برخی از آنها نیز دارای پوکی استخوان و افتادگی لثه بوده اند که حاکی از سبک زندگی کم تحرک آنها دارد.

مطالعات باستان شناسان گویای این است که برخی از مصریان باستان از انجام کارهای یدی و عدم قرار گرفتن در مجاورت آفتاب امتناع می ورزیدند.

این در حالی است که پوکی استخوان به عنوان بیماری قرن بیستم شناخته می شود و به دلیل کم تحرکی و عدم فعالیت فیزیکی کافی در شخص پدیدار می شود.

در مصر باستان به دلیل کمبود مواد غذایی، چاق بودن فرد نشان از تمکن مالی او بوده است.

البته در تحقیقی هم که سال ۲۰۱۳ میلادی بر روی ۱۳۷ مومیایی از چهار گوشه جهان انجام گرفت، ۳۴ درصد آنها مبتلا به گرفتگی عروق بودند که این بیماری نیز در عصر حاضر بسیار شایع است.