دربی مشهد با تساوی به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که عصر امروز یکشنبه و در هفته دوم از شانزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر برگزار شد، دو تیم به تساوی یک بر یک دست پیدا کردند.

دربی مشهد در شرایطی با تساوی به پایان رسید که استقبال خوبی هم از این دیدار نشده بود. ابتدا ایوب کلانتری در دقیقه ۵۵ برای سیاه جامگان گل زد اما در دقایق پایانی معین عباسیان(۸۱) برای پدیده گل زد تا این دیدار با تساوی به پایان برسد.

این دو تیم که در دیدارهای هفته نخست خود برابر دو نماینده اصفهان به پیروزی رسیده بودند با چهار امتیاز جزو بالانشینان جدول هستند.