به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات کشور، در اطلاعیه شماره ۱ ستاد انتخابات کشور زمان و شرایط ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در ۴ حوزه انتخابیه؛ اصفهان، اهر و هریس، بندرلنگه، بستک و پارسیان، مراغه وعجب شیر اعلام شد.

متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اطلاعیه شماره (۱)

ستاد انتخابات کشور

به آگاهی هم میهنان عزیز می رساند با توکل به خداوند متعال و عنایات حضرت ولی عصر(عج) انتخابات اولین میان دوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه ۱- اصفهان ۲- اهر و هریس ۳- بندرلنگه، بستک و پارسیان ۴- مراغه وعجب شیر با موافقت شورای محترم نگهبان در تاریخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۶ برگزار می شود، و زمان ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۵ به مدت یک هفته تعیین گردیده است.

در اجرای تبصره ۶ ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مراتب زیر اعلام می گردد:

با استناد به ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی داوطلبان مشمول بندهای این قانون بایستی حد اقل ۶ ماه قبل از روز ثبت نام از سمت خود استعفا نمایند.

الف ـ اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند :

۱- رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی .

۲- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی .

۳- مشاورین معاونین رئیس جمهور .

۴- رؤسای دفاتر سران سه قوه .

۵- وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها .

۶- معاونین و مشاورین وزرا .

۷- مـدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا .

۸- اعضای شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات .

۹- رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی .

۱۰- رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وی .

۱۱- دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین وی .

۱۲- رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی .

۱۳- رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین و مشاورین وی .

۱۴- رؤسا و سرپرستان سازمانها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونین آنان در سراسر کشور .

۱۵- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی .

۱۶- رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی .

۱۷- استانداران .

۱۸- معاونین و مشاورین استانداران .

۱۹- فرمانداران .

۲۰- بخشداران .

۲۱- شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری .

۲۲- رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی .

۲۳- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی .

۲۴- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها .

۲۵- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آنها به کل کشور تسری دارد .

۲۶- رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونین و مشاورین وی .

۲۷- رؤسـا و سـرپرستـان بنیادهای ( مستضعفان ، شهید ، ۱۵ خرداد ، مسکن ) ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، نهضت سواد آموزی ، سازمان تبلیغات اسلامی ، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون ، معاونین و مشاورین آنان .

۲۸- شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات .

۲۹- اعضای شورای اسلامی شهرها .

ب ـ اشـخاص زیـر از داوطلـب شـدن در حـوزه های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر اینکه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استـعفا نـموده و بـه هیـچ وجه در آن پست شاغل نباشند :

۱- ائمه جمعه دائمی .

۲- قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستانها و استانها .

۳- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانها و معاونین آنان .

۴- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداریها و معاونین آنان .

۵- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان .

۶- رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها .

۷- اعضای هـیأت مـدیـره و مـدیـران عـامـل شـرکتهـای دولـتی و وابـسته به دولت در استان و شهرستان .

۸- سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانکها در استان و شهرستان .

۹- سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستان ها .

۱۰- مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .

۱۱- اعضاء شوراهای اسلامی روستا .

ج ـ اعضای هیأتهای اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسئولیت خود .

به موجب تبصره یک این ماده کلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور در بندهای «الف وب» مشمول این ماده می باشند که تشخیص همطرازی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد

براساس تبصره ۲ ماده ۲۹ کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت ، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوطه باشد ، قبول استعفا شرط است . همچنین استعفای پرسنل نیروهای مسلح منوط به قبول فرماندهی کل قوا می باشد .

همچنین کلیه اشخاصی که داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی بوده و مشمول موضوع این ماده و تبصره ۵ آن می باشند، می بایست بر اساس تبصره ۳ ماده فوق حد اقل شش ماه قبل از روز ثبت نام گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال خود در پست و مقام و مشاغل یاد شده در بندهای «الف و ب» ماده ۲۹ را از مراجع مربوطه دریافت نمایند.

مطابق تبصره ۴ ، جایگزین فرد مستعفی باید از سوی مرجع ذی صلاح بالاتر حداکثر به مدت یک ماه به طور رسمی معرفی شود و فرد مستعفی در آن حوزه مسئولیتی نداشته باشد .

در پایان یادآور می شود که داوطلبان به هنگام مراجعه برای ثبت نام می بایست گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یاد شده را که در تاریخ مقرر اخذ نموده اند ارائه نمایند و قبول استعفا بعد از مدت تعیین شده جهت ثبت نام و اعلام داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد پذیرش مراکز ثبت نام نمی باشد.

ستاد انتخابات کشور