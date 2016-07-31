به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ستاد انتخابات کشور، در اطلاعیه شماره ۱ ستاد انتخابات کشور زمان و شرایط ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در ۴ حوزه انتخابیه؛ اصفهان، اهر و هریس، بندرلنگه، بستک و پارسیان، مراغه وعجب شیر اعلام شد.
متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اطلاعیه شماره (۱)
ستاد انتخابات کشور
به آگاهی هم میهنان عزیز می رساند با توکل به خداوند متعال و عنایات حضرت ولی عصر(عج) انتخابات اولین میان دوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه ۱- اصفهان ۲- اهر و هریس ۳- بندرلنگه، بستک و پارسیان ۴- مراغه وعجب شیر با موافقت شورای محترم نگهبان در تاریخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۶ برگزار می شود، و زمان ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از تاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۵ به مدت یک هفته تعیین گردیده است.
در اجرای تبصره ۶ ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مراتب زیر اعلام می گردد:
با استناد به ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی داوطلبان مشمول بندهای این قانون بایستی حد اقل ۶ ماه قبل از روز ثبت نام از سمت خود استعفا نمایند.
الف ـ اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند :
۱- رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی .
۲- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی .
۳- مشاورین معاونین رئیس جمهور .
۴- رؤسای دفاتر سران سه قوه .
۵- وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها .
۶- معاونین و مشاورین وزرا .
۷- مـدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا .
۸- اعضای شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات .
۹- رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی .
۱۰- رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وی .
۱۱- دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین وی .
۱۲- رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی .
۱۳- رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین و مشاورین وی .
۱۴- رؤسا و سرپرستان سازمانها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونین آنان در سراسر کشور .
۱۵- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی .
۱۶- رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی .
۱۷- استانداران .
۱۸- معاونین و مشاورین استانداران .
۱۹- فرمانداران .
۲۰- بخشداران .
۲۱- شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری .
۲۲- رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی .
۲۳- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی .
۲۴- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها .
۲۵- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آنها به کل کشور تسری دارد .
۲۶- رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونین و مشاورین وی .
۲۷- رؤسـا و سـرپرستـان بنیادهای ( مستضعفان ، شهید ، ۱۵ خرداد ، مسکن ) ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، نهضت سواد آموزی ، سازمان تبلیغات اسلامی ، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون ، معاونین و مشاورین آنان .
۲۸- شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات .
۲۹- اعضای شورای اسلامی شهرها .
ب ـ اشـخاص زیـر از داوطلـب شـدن در حـوزه های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر اینکه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استـعفا نـموده و بـه هیـچ وجه در آن پست شاغل نباشند :
۱- ائمه جمعه دائمی .
۲- قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستانها و استانها .
۳- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانها و معاونین آنان .
۴- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداریها و معاونین آنان .
۵- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان .
۶- رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها .
۷- اعضای هـیأت مـدیـره و مـدیـران عـامـل شـرکتهـای دولـتی و وابـسته به دولت در استان و شهرستان .
۸- سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانکها در استان و شهرستان .
۹- سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستان ها .
۱۰- مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
۱۱- اعضاء شوراهای اسلامی روستا .
ج ـ اعضای هیأتهای اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسئولیت خود .
به موجب تبصره یک این ماده کلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور در بندهای «الف وب» مشمول این ماده می باشند که تشخیص همطرازی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد
براساس تبصره ۲ ماده ۲۹ کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت ، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوطه باشد ، قبول استعفا شرط است . همچنین استعفای پرسنل نیروهای مسلح منوط به قبول فرماندهی کل قوا می باشد .
همچنین کلیه اشخاصی که داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی بوده و مشمول موضوع این ماده و تبصره ۵ آن می باشند، می بایست بر اساس تبصره ۳ ماده فوق حد اقل شش ماه قبل از روز ثبت نام گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال خود در پست و مقام و مشاغل یاد شده در بندهای «الف و ب» ماده ۲۹ را از مراجع مربوطه دریافت نمایند.
مطابق تبصره ۴ ، جایگزین فرد مستعفی باید از سوی مرجع ذی صلاح بالاتر حداکثر به مدت یک ماه به طور رسمی معرفی شود و فرد مستعفی در آن حوزه مسئولیتی نداشته باشد .
در پایان یادآور می شود که داوطلبان به هنگام مراجعه برای ثبت نام می بایست گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یاد شده را که در تاریخ مقرر اخذ نموده اند ارائه نمایند و قبول استعفا بعد از مدت تعیین شده جهت ثبت نام و اعلام داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد پذیرش مراکز ثبت نام نمی باشد.
ستاد انتخابات کشور
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