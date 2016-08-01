جاده ای که جان می گیرد؛ پروژه ای که جان نمی گیرد

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، صدیقه امیدی: جاده بابامیدان – یاسوج به سمیرم شهرها و بنادر جنوبی را ۲۰۰ کیلومتر به مرکز کشور نزدیکتر می کند و به همین خاطر زیر بار سنگینی از تردد خودروهای سبک و به خصوص سنگین قرار دارد و این در حالی است که ظرفیت این همه تردد را ندارد.

این جاده کوهستانی دو طرفه است و دارای پیچ های فراوان و خط سبقت کم و از طرفی عبور و مرور خودروهای سنگین و ترانزیتی در آن زیاد است و این باعث شده هر هفته در پیچ و خم های آن جانی از مسافران گرفته شود.

مسافت جاده یاسوج به سمیرم ۱۶۴ کیلومتر است و تنها ۱۰۰ کیلومتر آن در حوزه راه‌های کهگیلویه و بویراحمد بوده و بقیه جزئی از راه‌های استانهای چهار محال و بختیاری و اصفهان است اما همه این محور در هر سه استان وضعیت خوبی ندارد و مسافران جنوب را عاصی کرده است.

چهار خطه کردن محور یاسوج به سمیرم یکی از پروژه های مهم و نیمه تمام کهگیلویه و بویراحمد است که از سال ۹۰ آغاز شد و نام مصوبه استانی هم به خود گرفت اما نه بازدید وزیر سابق مسکن و نه مسئول پروژه های مهر ماندگار گره از آن نگشود.

در سفر وزیر سابق راه و شهرسازی در سال ۹۱ به استان، مقرر شد ۱۱۰ کیلومتر از آن به بزرگراه تبدیل شود و تا پایان دولت دهم ۷۰ کیلومتر از این پروژه به بهره برداری برسد اما این وعده به دلیل کمبود اعتبارعملی نشد.

این پروژه اکنون نیز به دلیل کمبود اعتبار روند کندی را طی می کند اگر چه در دولت تدبیر و امید بخشی از این محور تا کیلومتر ۲۰ آن احداث شده و یا در دست احداث است.

به گفته کارشناسان، اجرای باند دوم در هر کیلومتر از این جاده با توجه به کوهستانی بودن، نیازمند دو میلیارد تومان اعتبار است که اعتبارات موجود کافی نیست.

۱۲۰کشته در چهار سال

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد می گوید: محور یاسوج-اصفهان با ۱۲۰ کشته در طی چهار سال اخیر خطرناک ترین محور مواصلاتی این استان است.

حسن فدایی می افزاید: روزانه قریب به شش هزار وسیله نقلیه از این محور عبور می کنند و این مسیر یکی از یکی از پرتردد ترین و پرحادثه ترین جاده های استان است.

وی با بیان اینکه بیشترین تصادفات منجر به فوت در این محور رخ می‌دهد، تاکید می کند: در راستای کاهش تصادفات در این محور، این جاده باید به آزاد راه یا بزرگراه تبدیل شود.

فدایی اظهار می کند: این محور ارتباطی بخشی از کریدور شمال به جنوب و یکی از جاده های ملی این استان است که شهرها و بنادر جنوبی از جمله بوشهر، گناوه، دیلم، بندر امام، بهبهان، گچساران، دهدشت، نورآباد، برازجان و ... را به مرکز کشور متصل می کند.

وی عنوان می کند: ۳۰ نقطه حادثه خیز در محور یاسوج به سمیرم وجود دارد که رفع این نقاط حادثه خیز نیازمند چهار تا پنج میلیارد تومان اعتبار است.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد می گوید: هم اکنون چهارخطه کردن این محور به طول ۴۰ کیلومتر در حال انجام است که ۴۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی بیان می کند: ۱۸۰ میلیارد ریال در راستای چهارخطه کردن این محور هزینه شده اما تکمیل و بهره برداری از این پروژه نیازمند ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار است.

حجم ترافیک جاده متناسب با ظرفیت آن نیست

فرمانده پلیس راه استان نیز در این خصوص می گوید: بیشترین تصادفات منجر به فوت در استان در ایام نوروز در محور یاسوج به اصفهان رخ‌داده است.

منوچهر سیاهپور می افزاید: از تعداد ۱۰ فوتی در تصادفات جاده‌ای طی این ایام، پنج نفر در این محور جان‌باخته‌اند.

وی بیان می کند: حجم ترافیک این جاده متناسب با ظرفیت آن نیست و موجب وقوع تصادفات زیادی در این محور شده است.

وی عرض کم جاده، پیچ و قوسهای طولانی و غیر استاندارد، شیبهای تند و دید کم رانندگان را از جمله مشکلات این محور اعلام می کند و اظهار می دارد: در کنار این جاده روستاهای پرجمعیتی نیز وجود دارد که این خود موجب وقوع تصادفات می شود.

سیاهپور تصریح می کند: تعریض این جاده به چهارخطه، نصب دوربین کنترل، رفع نقاط حادثه خیز، ساماندهی تقاطع های موجود، ایجاد تقاطع‌های غیر همسطح و ... می تواند موجب کاهش تصادفات در این محور شود.

چهاربانده کردن محوریاسوج به سمیرم مطالبه نمایندگان استان از دولت

نماینده مردم شهرستان های گچساران وباشت در مجلس می گوید: چهاربانده کردن محوریاسوج به سمیرم از برنامه های اصلی نمایندگان کهگیلویه وبویراحمد در سفر ریاست جمهوری است.

غلامرضا تاجگردون می افزاید: یکی از اولویت های اصلی نمایندگان استان برای سفر رییس جمهوری تاکید بر تسریع چهاربانده کردن محور یاسوج به سمیرم است.

وی بیان می کند: محور یاسوج به سمیرم دارای بار ترافیکی و تصادفات زیادی است که با چهار بانده کردن این محور می توان از تصادفات دلخراش جلوگیری و به توسعه استان کمک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جاده یاسوج به سمیرم یک محور ملی است که چهارخطه کردن آن نقش مهمی در تسهیل آمد و شد از بنادر و شهرهای جنوبی به مرکز و شمال کشور دارد و از طرفی در خروج کهگیلویه و بویراحمد از بن بست موثر است.

چندی دیگر هیئت دولت به این استان سفر خواهد کرد و انتظار مردم استانهای کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، جنوب و غرب فارس و شرق خوزستان از هیئت دولت، چهار خطه کردن این جاده است که به قتلگاه خاموش معروف بوده و خون سرخ بسیاری از هموطنان بر آسفالت سیاه آن نقش بسته است.