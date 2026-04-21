رشد ۲۰ درصدی محورهای چهارخطه در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگاری مهر، یداله رحمانی در نشست کمیسیون ایمنی راه‌ها، ضمن اشاره به موفقیت در کاهش ۱۵ درصدی تصادفات منجر به فوت در محورهای برون‌شهری استان طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴، نسبت به افزایش تصادفات درون‌شهری ابراز نگرانی کرد و دلیل این افزایش را الحاق مناطق جدید به شهر یاسوج عنوان کرد.

وی در ادامه به وضعیت تصادفات در طرح نوروزی امسال اشاره کرد و گفت: در ایام نوروز شاهد افزایش تصادفات برون‌شهری بودیم، اما خوشبختانه تصادفات درون‌شهری کاهش نشان می‌دهد که انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی با جدیت بیشتری در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر اهمیت سیستم‌های ایمنی راه‌ها در حفظ جان شهروندان و مسافران تأکید کرد و افزود: هر چه راه‌های ایمن‌تری داشته باشیم، در حفظ جان همشهریان و مردمی که از استان تردد دارند مؤثرتر خواهیم بود و کمیسیون ایمنی راه‌ها نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند و باید از همه راهکارها برای کاهش تصادفات استفاده شود.

وی راهکارهای نرم‌افزاری و اقدامات فرهنگی را در کاهش تصادفات بسیار مؤثر دانست و خواستار ارائه طرح‌های فرهنگی و رفتاری دستگاه‌ها در این راستا شد.

رحمانی در بخش سخت‌افزاری نیز به پیگیری‌های صورت گرفته اشاره کرد و گفت: علی‌رغم محدودیت منابع، تلاش کرده‌ایم تا حد امکان نارسایی‌هایی مانند حذف پیچ‌های خطرناک‌ را جبران کنیم.

وی با اشاره به رشد قابل توجه در حوزه راهداری و راه‌سازی، از افزایش اعتبارات این بخش از ۵۰۵ میلیارد تومان به یک هزار و ۶۱۷ میلیارد تومان طی سال گذشته خبر داد و افزود: امسال تاکنون یک هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه شده و با توجه به بالا بودن هزینه نگهداری جاده‌های کوهستانی استان، پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به دو هزار میلیارد تومان برسد.

استاندار کهگیلویه و بویراحم. همچنین از اقدامات دولت چهاردهم در حوزه راه و شهرسازی قدردانی کرد و گفت: ۴۷ کیلومتر به محورهای چهارخطه استان اضافه شد که نشان‌دهنده رشد ۲۰ درصدی در چهارخطه کردن محورها است. با وجود این اقدامات، نیازمند کار بیشتری هستیم.

وی با بیان اینکه استان دارای ۶۵۰۰ کیلومتر راه است که چهار هزار و ۵۰۰ کیلومتر آن راه روستایی است، بر لزوم همراهی و همکاری مردم در کاهش تصادفات با توجه به محدودیت منابع تأکید کرد.

رحمانی خواستار ساماندهی خودروهای میوه‌فروشی در سطح شهر یاسوج شد و با وجود مخالفت با تعطیلی معیشت آنها،بر لزوم ساماندهی خودروها به دلیل ایجاد سد معبر و جلوگیری از افزایش ترافیک تأکید کرد.