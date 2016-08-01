به گزارش خبرنگار مهر، حسین دلشب صبح دوشنبه در حاشیه نشست با فعالان زیست‌محیطی خارگ اظهار داشت: جزیره خارگ به عنوان یکی از زیستگاه‌های مناسب برای رشد و افزایش جمعیت آهوان مد نظر است.

وی با اشاره به پایش و آماربرداری از آهوان جزیره خارگ، آماربرداری در راستای برآورد آخرین وضعیت جمعیتی آهوان جزیره پس از زادآوری بهاره و با همکاری متقابل کارشناسان اداره کل و محیط بانان پناهگاه حیات وحش خارگ صورت گرفته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به افزایش ۲۲ درصدی جمعیت آهوان در جزیره خارگ بیان کرد: به دلیل افزایش جمعیت مثبت در جمعیت آهوان خارگ باید برای حفظ و رسیدگی بهتر به جمعیت آهوان خارگ طرح‌های کنترلی جمعیت آهوان اجرا شود.

وی بیان کرد: از همه فرصت‌های مردمی در برگزاری هر چه بهتر سرشماری‌های حیات وحش در سطح استان و جزیره خارگ استفاده و از نظرات و انتقادات سازنده انجمن‌ها و فعالان استقبال می‌کنیم.

دلشب خواستار مشارکت بیش از پیش جامعه محلی در پیشبرد اهداف زیست محیطی در استان بوشهر شد و افزود: فعالان حوزه محیط زیست و اعضای انجمن مردم نهاد نقش مهمی در دستیابی به اهداف زیست محیطی خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست فعالان حوزه محیط زیست و همچنین اعضای انجمن مردم نهاد جزیره خارگ، مشکلات و چالش های محیط زیست جزیره را تشریح کردند.