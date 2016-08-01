استراتژی واحد امنیتی در غرب ضرورت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، «فردریش مرتس» در گفتگو با روزنامه آلمانی دی ولت درباره نظر «دوتالد ترامپ» کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درخصوص تروریسم اظهار داشت: چه ترامپ و چه کلینتون در انتخابات آتی آمریکا برنده شوند، اروپایی ها خاستگاه مورد نظر خود درباره استراتژی امنیتی را طلب کرده و آن را دنبال می کنند.

وی در خصوص اینکه پس از حادثه تروریستی فرانسه در ماه نوامبر با توجه به شرایط حاکم بر سوریه خیل پناهجویان به سمت آلمان روانه می شدند، گفت: آلمان همواره کابوس پناهندگان را یدک کشیده است. باید در این میان به این نکته توجه داشت که همواره در مقاطع مختلف، امنیت داخلی و خارجی برای ما باید در الویت باشد.

مرتس در ادامه افزود: ما به یک استراتژی واحد امنیتی در غرب نیاز داریم، همان استراتژی که در «کتاب سفید»[کتاب دکترین نظامی آلمان] به آن پرداخته و تدوین شده است.

رئیس موسسه آتلانتیک بروک در خصوص همکاری آمریکا و آلمان در مسائل امنیتی گفت: کاملا بدیهی است که آمریکا و اروپا در سایه همکاری با یکدیگر می توانند به موفقیت های ارزشمندی دست پیدا کنند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره مخالفت های آمریکا در قبال عضویت ترکیه در ناتو اظهار داشت: در حال حاضر ترکیه تحت رهبری کنونی خود حتی از حداقل های لازم در خصوص مسائل سیاست خارجی به دور است. در عین حال آمریکایی ها و اروپایی ها به لحاظ استراتژیک بودن موقعیت جغرافیایی این کشور نمی توانند فشار زیادی بر آنها وارد کنند.

مرتس در بخش دیگری از گفتگو با دی ولت درخصوص اعمال تحریم در برخی از مسائل بین المللی تصریح کرد: در برخی موارد و رویدادها اعمال تحریم جا باز می کند و گاه راه مفری برای آن نیست.

اعمال تحریم های روسیه علیه اوکراین، تحریم آمریکا و اروپا علیه ایران از جمله این موارد هستند.

وی در توضیح گفته خود افزود: تحریم علیه ایران بواسطه برنامه های هسته ای این کشور در نهایت با خواسته طرفین، برپایه گفتگو و دیپلماسی کنار گذاشته شد و آمریکا و اروپا به مراتب تحریم های خود علیه تهران را لغو کرده و می کنند.