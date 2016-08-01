آغاز مهاجرت معکوس به روستاهای خالی از سکنه ارشق از توابع مشگین

ظاهر نوری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به عنوان مثال روستای ججلو به مدت ۱۵ سال است که خالی از سکنه بوده و طی یک سال گذشته ۱۷ نفر جهت دریافت تسهیلات کشاورزی و اسکان در روستا درخواست داده‌اند.

وی افزود: در روستای محمد لو نیز مهاجرت معکوس آغاز شده و با جذب اعتبار یک میلیارد ریالی به دنبال بهبود زیرساخت راه ارتباطی روستا هستیم.

بخشدار ارشق همچنین به مهاجرت معکوس در روستای نرچلو اشاره کرد و گفت: در این روستا نیز ۶۵ نفر تسهیلات کشاورزی درخواست کرده‌اند که به بنیاد مسکن معرفی کردیم.

به گفته نوری بحران‌های آبی در سال‌های اخیر موجب شده بود مهاجرت از روستاهای ارشق به معضل اساسی تبدیل شود که با ارائه الگوهای جدید کشت و حمایت از متقاضیان شاهد مهاجرت معکوس روستاییان هستیم.

وی متذکر شد: تنها با تأمین آب کشاورزی و تداوم حمایت‌ها می‌توان ۳۷ روستا را از بحران عبور داد و سکنه آن را دوباره بازگرداند.

بخشدار ارشق با اشاره به انجام اقدامات گسترده در تغییر الگوی کشت در این بخش ادامه داد: طی سال‌های اخیر تلاش کردیم کاشت محصولات با ارزش افزوده بالا و نیاز آبی کم را فرهنگ‌سازی کنیم.

نوزی افزود: بر همین اساس کاشت زعفران، پسته، گل محمدی، زرشک، عناب، زغال اخته و سماق به صورت آزمایشی انجام و با نتایج قابل توجه همراه شد.