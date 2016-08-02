ارائه تسهیلات تشویقی به پرداخت کنندگان مطالبات شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در دویست و هشتاد و یکمین جلسه رسمی چهارمین دوره شورای اسلامی تهران درخصوص بررسی لایحه «تسهیلات تشویقی پرداخت مطالبات شهرداری تهران» اظهار داشت: این لایحه در راستای تشویق مودیان بدهکار به پرداخت مطالبات معوقه شهرداری تهران از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان آذر ماه ۱۳۹۵ است.

دبیر گفت: اصل بدهی ها به قوت خود باقی است و این طرح تشویقی شامل جریمه های دیرکرد می شود و اصل بدهی باید عینا پرداخت شود.

دبیر به چک هایی که مردم به شهرداری تهران داده‌اند و وصول نشده اشاره کرد و گفت: از سال ۸۲ تا ۹۴ به مدت ۱۲ سال سی و نه هزار هشتصد و پنجاه و پنج فقره چک، شهرداری تهران از مردم دریافت کرده که وصول نشده است. میزان کل بدهی ها ۶۱۷میلیارد تومان می‌شود که باید پرداخت شود. با گذاشتن این تسهیلات تشویقی می‌توان بسیاری از این بدهی‌ها را وصول کرد.

وی یادآور شد: مبلغ جرایم دیرکرد ۱۱۰۰ میلیارد تومان است که در لایحه در این خصوص صحبت می‌شود. در حال حاضر شهرداری دیگر از مردم چک دریافت نمی کند و بانک شهر این چک ها را از مردم می گیرد و در قبال آن وام برای پرداخت بدهی شهرداری به مردم می دهد.

وی ادامه داد: براساس این مصوبه به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود برای خسارت تادیه اسناد دریافتی نکول شده که تاریخ سررسید آنها تا پایان سال ۱۳۹۴ است؛ در صورت پرداخت کل بدهی به صورت نقدی و یکجا طرح تشویقی محاسبه شود.

دبیر در ادامه محاسبه تسهیلات تشویقی خسارت تاخیر تادیه را اینطور شرح داد: تاریخ سررسید نکول شده تا انتهای ۱۳۸۲ هفتاد درصد، از ۱۳۸۳لغایت ۱۳۸۵ شصت درصد،از ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۸ پنجاه درصد، از ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۱ چهل درصد و از۱۳۹۲ لغایت پایان ۱۳۹۴ سی و پنج درصد است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: مالکان و مودیانی که مجموع بدهی نکول شده آنها بیش از مبلغ یک و نیم میلیارد ریال است و تسهیلات تشویقی جریمه دیر کرد آن حداکثر بیست درصد بوده مشمول تسهیلات تشویقی نمی‌شود. همچنین مالکان و مودیانی که مجموع بدهی نکول شده آنها کمتر از پانصد میلیون ریال است و تاریخ سررسید اسناد نکول شده آنها تا انتهای۱۳۹۴ است از هشتاد درصد تسهیلات تشویقی برخوردار می‌شوند.

دبیر گفت: بر اساس این لایحه به شهردار تهران اجازه داده می‌شود چنانچه بدهکاران عوارض نوسازی و شهر بدهی معوقه سال های گذشته و سال ۱۳۹۵ خود را یکجا پرداخت نمایند، نسبت به اعطای مزایا و تسهیلات تشویقی به میزان پنجاه درصد جرایم دیر کرد برای مودیان ساکن مناطق یک تا هشت و منطقه بیست و دو هفتاد درصد برای مودیان ساکن مناطق ۹ الی ۲۱ اقدام نمایند.

وی افزود: تسهیلات تشویقی مذکور شامل بدهی وزارتخانه،سازمانها، دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی وابسته دولت و نهادهای و موسسات عمومی غیر دولتی نمی‌شود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: همچنین به منظور تبلیغات بهینه و آگاهی رساندن به شهروندان و فرهنگ سازی برای پرداخت به موقع در آمدهای پایدار، شهرداری تهران مجاز است تا سقف یک درصد عواید حاصل از جرایم دریافتی ناشی از حسن اجرای این مصوبه به استثنای وصولی های مربوط به سال ۱۳۹۵ را برای این امر تخصیص داداه و اقدامات لازم را در این راستا معمول نماید. شهرداری تهران موظف است عملکرد این مصوبه را ظرف مدت ۴ ماه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

در پایان این لایحه با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید.