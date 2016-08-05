به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، امیرعباس بختیاری از قم، شاعر جوانی است که به مناسبت فرا رسیدن ولادت حضرت معصومه (س) غزلی را به ایشان تقدیم کرده است. در ادامه این غزل را می‌خوانید:



چه خواهم از در لطفش؟ همیشه داده پناهم



شکسته بال رسیدم که جز پناه نخواهم



کویر خشکم و تشنه کنون رسیده به دریا



ولی برای تلاطم هنوز چشم به راهم



نسیم مهر حریمش، شمیم یاس مدینه‌ست



که مادرانه در آغوش خود گرفته مرا هم



به شوق لمس ضریحش، به اشک دیده دویدم



قدم قدم همه حسرت، نفس نفس همه آهم



به آن نظر که ببینم خود حقیقی خود را



به چشم آینه هایش دخیل بسته نگاهم



چه مادرانه شمیمی، چه شاعرانه حریمی



که شوق عشق فراوان، که شور شعر فراهم



من آن کبوتر خسته که بی پناه رسیدم



چه خواهم از در لطفش همیشه داده پناهم