حمایت از صنایع کوچک در اولویت برنامه نمایندگان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه روز ملی حمایت از صنایع کوچک نشست تخصصی مجمع نمایندگان مردم استان قزوین با مدیرعامل و کارشناسان شرکت شهرکهای صنعتی قزوین روز شنبه در محل این شرکت برگزار شد.

در این نشست که داود محمدی، بهمن طاهرخانی، سیده حمیده زرآبادی و روح الله بابایی صالح نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند گزارشی از فعالیتهای انجام شده در شهرک های صنعتی استان ارائه شد.

در این نشست حمید رضا خانپور اظهارداشت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت صنایع کوچک و متوسط که باعث ایجاد اشتغال و تحرّک در طبقات کمدرآمد و پایین جامعه می شود و در راستای حمایت از صنایع کوچک در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل این نشست صمیمی با حضور مجمع نمایندگان مردم استان قزوین در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل و مشکلات حوزه شهرکها و نواحی صنعتی و واحدهای کوچک تولیدی و صنعتی استان برگزار شده است.

وی افزود: مهمترین دغدغه و مشکل قابل طرح برای پیگیری توسط نمایندگان تامین اعتبار لازم برای ایجاد تقاطع غیر همسطح شهرک صنعتی کاسپین، احیاء واحدهای صنعتی راکد و نیمه فعال و ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی اولویت دار است.

خانپور یادآورشد: همچنین لوایح پیشنهادی قانون برنامه ششم توسعه، تامین آب و برق شهرک های صنعتی، افزایش میزان تخصیص آب برای صنایع کشور در برنامه ششم، افزایش سرمایه صندوق ضمانت برای حل مشکل تامین وثیقه واحدهای کوچک و همکاری بیشتر بانکها در تخصیص اعتبار طرح رونق اقتصادی و کسب و کار برای طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد از دیگر مشکلات کنونی است.

وی بیان کرد: از نمایندگان استان انتظار داریم با حمایت جدی از صنایع کوچک زمینه کاهش نرخ بیکاری و کمک به اشتغال پایدار را بیش از گذشته فراهم کنند.