ایران در جمع ۱۰ کشور تولیدکننده میوه/ سرانه مصرف شیر پایین است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حجتی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته سازمان و ساختار درستی برای تعیین کیفیت کودهای شیمیایی و سموم وجود نداشت، افزود: برای جلوگیری از ورود بی قید و شرط کود و سموم، ستاد هماهنگی در سازمان حفظ نباتات کشور ایجاد شد تا بر چگونگی و کیفیت کودهای شیمیایی تولیدی و وارداتی و همچنین سموم نظارت کند.

وی با بیان اینکه متاسفانه در سال‌های گذشته هر کسی در هر مکانی کود و سم تولید و وارد می‌کرد و به صورت صنفی عمل می‌شد، گفت: هنوز هم با وجود ایجاد ساز و کار برای تولید و واردات کودهای شیمیایی و سموم، عده‌ای باور دارند هر چه در بازارهای خارجی پیدا کردند چه سموم مجاز و چه غیر مجاز را می‌توانند وارد کنند.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: تاکید وزارتخانه ما بر این است که هیچگونه سم و کودی بدون تأیید، مجوز و ارزیابی کیفی اجازه تولید، ورود و فروش ندارد. حجتی گفت: هم اکنون بخش عمده‌ای از کودهای شیمیایی تولیدی و وارداتی مجوز و برچسب تأیید گواهی دریافت کرده‌اند در حالی که تا بیش از این هیچ استانداردی نداشتند.

وی افزود: علاوه بر این هیچکدام از فروشگاه‌های عرضه سموم و کودهای شیمیایی مجوز نداشتند و بیش از هزار فروشگاه بدون مجوز فعالیت می‌کردند. وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: اگرچه در بخش سموم و کودهای شیمیایی هنوز وضعیت قابل قبولی نداریم اما پس از ارزیابی کیفی کود و سموم موجود در بازار و کارخانجات تولیدی، مشکلات را ردیابی کردیم و هم اکنون می‌دانیم در چه وضعیتی قرار داریم.

عضو کابینه تدبیر و امید ادامه داد: هم اکنون تلاش می‌کنیم با استفاده از ساختار و سازمانی که ایجاد کردیم بازار کود و سم را ساماندهی کنیم. وی همچنین در پاسخ به اطلاعات ارائه شده درباره مصرف کم میوه در کشور افزود: در زمینه تولید میوه در جهان جزو ۱۰ کشور اول جهان هستیم و بیشتر این تولید نیز در داخل مصرف می‌شود اگرچه ضایعات و بدمصرفی میوه داریم اما با این حال میانگین مصرف‌مان در حد متوسط جهانی است.

وزیر جهاد کشاورزی از پایین بودن میزان مصرف سرانه شیر در کشور انتقاد کرد و گفت: باید با همکاری وزارت بهداشت و درمان مصرف سرانه شیر را افزایش دهیم. حجتی درباره خمیر مرغ نیز اظهارداشت: خمیر مرغ یک محصول است و نمی‌توان از کنار آن به راحتی گذشت؛ باید مشکلات‌مان را در زمینه تولید این محصول حل کنیم.

وی گفت: یکی از مشکلات عرضه گوشت مرغ منجمد این است که به صورت قطعه بندی عرضه نمی‌شود؛ بنابراین برای رفع این مشکل به شرکت پشتیبانی امور دام پیشنهاد دادیم گوشت مرغ منجمد را به صورت قطعه بندی منجمد و عرضه کنند.

حجتی ادامه داد: عرضه مرغ منجمد باید به صورت قطعه بندی شده باشد تا مصرف این نوع مرغ در فرهنگ غذایی مردم جای گیرد و برای تولید خمیر مرغ نیز مشکل نداشته باشیم.