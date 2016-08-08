به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین حسین زاده امروز در نشستی خبری با اعلام اینکه تمام فعالیت بانک در راستای اقتصاد مقاومتی است، درباره پرداخت وام ازدواج گفت: دستور پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج از ابتدای مردادماه ابلاغ شده که اجرایی می‌شود.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت به مذاکره با بنگاه‌ها و موسسه‌های مالی اروپایی اشاره کرد و افزود: از جمله یک بنیاد آلمانی که با بانک های ۷۰ کشور جهان ارتباط دارد به تازگی به ایران سفر کرد و قرار است مشاوره هایی را در بخش بانکداری اجتماعی و توسعه کارآفرینی به کشورمان ارایه دهد. همچنین پس از اجرا شدن برنامه جامع اقدام مشترک(برجام)، برخی بانک ها و موسسه های اروپایی به ایران آمدند و تمایل خود را برای همکاری با ایران اعلام کردند.

وی از برنامه ریزی برای ارائه یک محصول جدید به جامعه برای استقرار بانکداری اجتماعی در سه بعد خبرداد و تصریح کرد: اجرایی شدن این برنامه که هم اکنون به صورت پایلوت اجرایی می‌شود، با همکاری بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی است.

حسین زاده اضافه کرد: بدنبال توسعه ابزار جدید مالی و بانکداری اجتماعی هستیم، گروه ها و کانون های مختلف اجتماعی در کشور نظیر کانون های خانوادگی، دوستی، کاری و ... وجود دارد که می توانند از خدمات بانکداری استفاده کنند. در چارچوب بانکداری مدرن و مجازی، خدماتی برای این کانون های اجتماعی در نظر گرفته شده است.

وی با اعلام اینکه دهک های متوسط جامعه که ۸۰ درصد مردم را تشکیل می دهند، مخاطب ما هستند، افزود: ما رقیبی برای بانک های تجاری نیستیم، بلکه مکمل آنها هستیم. وی حداکثر مطالبات معوق در این بانک را حداکثر دو درصد اعلام کرد و گفت: توسعه شعب در دستور کار نیست و توسعه بانکداری مجازی دنبال می شود.

وی در پاسخ به این مطلب که برخی از بانک ها ۷۰ درصد منابع قرض الحسنه خود را به صورت وام به کارکنانشان می پردازند، اظهارداشت: پرداخت وام به کارکنان در این بانک کمتر از یک درصد است؛ این در حالی است که فعالیت بانک های تجاری در بخش قرض الحسنه با بانک های قرض الحسنه متفاوت است.