آبادان، خرمشهر و شادگان ۴ فصل مشترک در زمینه مشکلات دارند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله شهبازی عصر امروز دوشنبه در جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی منطقه جنوب غرب خوزستان در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری آبادان اظهار کرد: جلسه شورای سلامت منطقه جنوب غرب خوزستان جلسه ای بسیار مهم است که از نظر حقوقی دارای تعهدات کاری مهمی است و برای اجرای مصوبات آن ضمانت های قانونی در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: استاندار به خاطر استقرار دانشکده علوم پزشکی در آبادان و به منظور انجام تصمیم گیریهای مهم در قالب برگزاری جلسات مشترک شورای سلامت شهرستانهای آبادان، خرمشهر و شادگان و دسته بندی مطالب مرتبط با امور سلامتی مردم، اختیار برگزاری جلسات مربوطه را به فرمانداری آبادان تفویض کرده است.

فرماندار ابادان با اشاره به اینکه در جمع بندی مطالب مبتلابه شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان به مشترکاتی در زمینه فاضلاب، آبهای سطحی، «ای. سی» و کدورت آب، آب کشاورزی، تالاب(حلقه وصل مشترک سه شهر) و دستفروشان برخوردیم، تصریح کرد: بایستی به مشکلات به صورت تخصصی پرداخته و برای رفع آنها برنامه ریزی مدون و مناسب کرد.

وی از منطقه آزاد اروند به عنوان یک ظرفیت جهت کمک به بخشهای مختلف در شهرهای آبادان و خرمشهر نام برد و گفت: دولت تدبیر و امید به رغم تمامی مضایقی که به آن دچار است در حوزه سلامت و بهداشت (به لحاظ سخت افزاری) اقدامات شایسته ای را به انجام رسانده است.

شهبازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه قرار شد تا شهرهایی که از لحاظ بنیه مالی توانمندتر هستند در زمینه تسطیح اراضی و نصب چادر و سایر ملزومات در منطقه شلمچه اقداماتی را با رویکرد استقبال مناسب و پرشور از زائران اربعین حسینی به انجام برسانند، افزود: بر این اساس سال گذشته مواکب شهرهای آبادان، امیدیه، ماهشهر، خرمشهر و تهران و برخی دیگر در شلمچه راه اندازی شد.

برگزاری جلسات منظم

فرماندار آبادان اضافه کرد: شورای سلامت و امنیت غذایی منطقه جنوب غرب خوزستان متشکل از شهرستانهای آبادان خرمشهر و شادگان به طور ماهانه جلسات شورای سلامت را برگزار می کنند و جلسه آتی در خرمشهر و سپس در شادگان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه شوراهای سلامت شهرستانها بایستی همچنان به طور مستقل جلسات خود را برگزار کنند، تصریح کرد: مسائل مهم، کلان و مشترک در جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی منطقه جنوب غرب خوزستان مطرح می شود تا برای آنها راهکارهای عملی تری را در قالب مصوبه داشته باشیم.

به گفته شهبازی، از جلسات آینده نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از هر سه شهر به جلسات دعوت می شوند.

دعوت از مدیران کل برای شرکت در جلسات شورای سلامت

فرماندار آبادان با اشاره به حضور فرمانداران شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان و رئیس دانشکده علوم پزشکی به عنوان دبیر در جلسات شورای سلامت و امنیت غذایی منطقه جنوب غرب خوزستان گفت: در هر جلسه به فراخور موضوعات قابل طرح، از مدیران کل برای حضور در جلسات دعوت می شود.

شهبازی با اشاره به تشکیل ستاد راهبردی اربعین افزود: اربعین بزرگترین میزبانی مردم خوزستان از زائران حسینی است که موضع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارد، این ستاد راهبردی با ریاست فرماندار خرمشهر تشکیل می شود و دستگاههای مرتبط و سه استان معین با هماهنگی وی اقدام به انجام امور محول می کنند.

وی اضافه کرد: فرمانداران و روسای شبکه های بهداشت و درمان آبادان و شادگان نیز با هماهنگی و همراهی فرماندار خرمشهر اقدامات لازم را به انجام می رسانند.

لزوم حضور مستمر گروههای زیر مجموعه ستاد اربعین در شلمچه

فرماندار آبادان تصریح کرد: مسئولان آبفای شهری و روستایی، برق و شهرداران هر سه شهر بایستی در کارگروههایی که به عنوان زیر مجموعه ستاد راهبردی اربعین تشکیل می شود، حضوری فعال و مرتب داشته باشند.

وی با بیان اینکه انجام کارها به تنهایی امکان پذیر نیست و نیاز به همکاری و عزم عمومی دستگاههای اجرایی شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان دارد، یادآور شد: بایستی در زمینه تامین و پایداری آب و برق، جمع آوری و دفن بهداشتی زباله ها و سایر موارد کمک شود، این کاری ملی است و پیشانی این کار در خرمشهر است.

فرماندار آبادان با نازیبا خواندن محل دفن زباله ها در سال گذشته و لزوم اتخاذ تصمیمات و تدابیر مناسب در این زمینه، عنوان کرد: به موکب داران نیز تذکرات لازم ارائه می شود، ضمن آنکه با انجام هماهنگی ها، ارائه خدمات تا چهار روز پس از اتمام اربعین و بازگشت زوار به کشور توسط موکب داران ادامه خواهد داشت.

شهبازی افزود: فصل مشترک آبادان خرمشهر و شادگان بحث فاضلاب، آب، محیط زیست و دستفروشان است که ساماندهی آنها با شهرداران است و سرفصل های قابل طرح در جلسات بایستی پیش از تشکیل جلسات تعیین و به ادارات مرتبط اطلاع رسانی شود.

برنامه ریزی جدی برای ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه

وی از نشاط اجتماعی به عنوان یکی از مباحث مهم و مستتر در تمامی شهرها نام برد و اظهار کرد: شورای سلامت و امنیت غذایی وظیفه دارد تا در این جهت تلاش کند، اهمیت سلامتی روح و روان بر هیچکس پوشیده نیست و باید کارگروهی در جهت یافتن راهکارهای ایجاد شور و نشاط سالم در اجتماع تشکیل و در این زمینه برنامه ریزی شود.

فرماندار آبادان تصریح کرد: امید می رود تا روح شادابی و نشاط در میان مردم دمیده شود، برای این منظور راهکارهای مربوطه بایستی در جلسات مختلف به بحث و بررسی گذاشته شود و از نظرات نمایندگان و ائمه جمعه سه شهر نیز استفاده شود.

شهبازی در پایان یادآور شد: امید است بتوانیم سیاست محوری نظام مقدس جمهوری اسلامی را که از آستین دولت تدبیر و امید بیرون آمده را با همراهی و کمک تمامی کارگزاران نظام به انجام برسانیم، اعلام شهرهای آبادان و خرمشهر تحت عنوان منطقه آزاد اروند اقدامی مبارک و منشا اثر نیز بوده که بایستی قدر آن را دانسته و برای رضایت و خوشحالی مردم گام برداریم.