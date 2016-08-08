باید در الفاظ به کار رفته در سخنرانی امپراتور تأمل کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، نخست وزیر ژاپن از لزوم برررسی جدی و توجه ویژه به الفاظ به کار رفته در سخنرانی تلویزیونی امپراتور این کشور در خصوص دشواری های موجود در انجام وظایفش خبر داد.

«شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن امروز در سخنانی که از شبکه NHK پخش شد در این باره گفت: با توجه به سن بالای امپراتور و مسئولیت های اخیر وی برای مشارکت در رویدادهای عمومی، باید پیرامون نگرانی او تأمل کرده و به دقت بررسی کنیم که در چنین شرایطی چه کاری می توان انجام داد.

لازم به ذکراست، «آکی هیتو» امپراتوری ژاپن امروز دوشنبه در اقدامی نادر به ایراد سخنرانی از تلویزیون ملی این کشور پرداخت.

رسانه های ژاپنی ماه میلادی گذشته (جولای) از احتمال کناره گیری آکی هیتو در سال های نه چندان دور خبر داده بودند که امری غیر رایج در ژاپن مدرن است.

از سوی دیگر وی که حق دخالت در امور سیاسی ژاپن را ندارد، قرار نیست به طور خاص از واژه «استعفا» استفاده کند.

این دومین باری است که آکی هیتو از طریق تلویزیون با مردم کشورش سخن می گوید. دفعه قبل وی این اقدام را بعد از سونامی ویرانگر سال ۲۰۱۱ میلادی و در راستای ابراز همدردی با مردم انجام داده بود.

سخنرانی ضبط شده امپراتور ۸۲ ساله ژاپن که از بیماری قلبی رنج می برد، امروز در ساعت ۱۵:۰۰ به وقت محلی منتشر شد. وی در اظهارات خود خطاب به مردم گفت: بیم آن می رود که به خاطر کهولت سن قادر به ایفای وظایف خود نباشم.

به این ترتیب، به دنبال واگذاری مقام، «ناروهیتو» ولیعهد، عهده دار بسیاری از وظایف او خواهد شد.

در قانون اساسی ژاپن هیچ بندی که به موضوع استعفای امپراتور بپردازد، وجود ندارد و اتخاذ چنین تصمیمی نیازمند تغییر قانون است.

از سوی دیگر، آکی هیتو اگر در رسانه های عمومی از کلمه استعفا استفاده کند، برخی می توانند از آن به عنوان مداخله جویی در سیاست تعبیر کنند.