بزرگداشت امامزادگان تکریم معصومین (ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین زارع زاده در همایش تکریم امامزادگان استان یزد اظهار داشت: بزرگداشت و تعظیم امامزادگان تکریم معصومین (ع) و اظهار محبت به پیامبر گرامی اسلام (ص) است و این زاویه ای از مسئله تولی در مذهب تشیع است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ضمن تشکر از زحمات همه هیئت های امنا و مدیران مراکز فرهنگی قرآنی و خادمین امامزادگان و بقاع متبرکه بیان کرد: خدمت کردن در این فضاهای نورانی و معنوی افتخار بزرگی است که امیدواریم مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار گیرد.

در این مراسم که با حضور خادمان حرم مطهر علی بن موسی الرضا (ع) برگزار شد، خادمان نمومه امامزادگان شهرستان یزد تجلیل شدند.

همچنین در این مراسم از خدمات حجت الاسلام صداقت مدیر آستان مقدس امامزاده سید جعفر محمد (ع) از طرف آستان قدس رضوی تجلیل صورت گرفت.