برگزاری همایش آموزشی خادمان افتخاری در آستان امامزاده عباس ساری

حجت‌الاسلام حسین زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت خدمت در بقاع متبرکه اظهار کرد: خدمت به زائران و حضور در آستان مقدس امامزادگان، توفیقی الهی است که نصیب هر فردی نمی‌شود و این امر زمینه‌ساز تقرب به خداوند متعال است.

وی با بیان اینکه خداوند دل‌های بندگان خود را به سمت اهل‌بیت(ع) و امامزادگان سوق می‌دهد، افزود: خدمتگزاری در این اماکن مقدس، علاوه بر اجر معنوی در دنیا، آثار ارزشمندی در آخرت نیز به همراه دارد و زائران این بقاع، مورد شفاعت پیامبر اکرم(ص) قرار خواهند گرفت.

مدیر آستان امامزاده عباس(ع) ساری ادامه داد: در این همایش، علاوه بر مباحث معنوی، موضوعاتی همچون نظم‌بخشی به برنامه‌ها، تکمیل پرونده خادمان افتخاری و ساماندهی شیفت‌های خدمت مورد بررسی قرار گرفت.

وی یکی از ویژگی‌های شاخص این آستان را مدیریت آن با حضور خادمان افتخاری بانوان عنوان کرد و گفت: این مجموعه از معدود بقاعی است که با محوریت بانوان اداره می‌شود و این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای علاقه‌مندان به مکتب اهل‌بیت(ع) در خدمت‌رسانی است.

حجت‌الاسلام زارع همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای خادمان خبر داد و افزود: در راستای ارتقای آمادگی خادمان، کارگاه‌های آموزشی مختلفی برگزار شده است که در جلسه گذشته مباحث امنیتی و در این دوره نیز آموزش کمک‌های اولیه با حضور کارشناس هلال احمر شهرستان ساری ارائه شد.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این آموزش‌ها، افزایش توانمندی خادمان در مواجهه با شرایط مختلف در حین خدمت و ارائه خدمات بهتر به زائران است.

مدیر آستان امامزاده عباس(ع) ساری در پایان ابراز امیدواری کرد: با استمرار این برنامه‌ها، شاهد ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی و بهره‌مندی هرچه بیشتر زائران از فضای معنوی این آستان مقدس باشیم.