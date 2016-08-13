جزئیات سوال نمایندگان کرمانشاه و زابل از ظریف و رحمانی فضلی

به گزارش خبرنگار مهر، سه‌شنبه هفته جاری وزیر کشور برای پاسخ به سوال مجمع نمایندگان کرمانشاه و وزیر امور خارجه برای پاسخگویی به سوال نمایندگان زابل و زاهدان در کمیسیون امنیت ملی حضور خواهند یافت.

احمد علی کیخا نماینده زابل در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: سئوال ما از وزیر امور خارجه در مورد استراتژی دولت در برخورد با افغانستان در مورد آب هیرمند است.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی منطقه گفت: در دوره نهم مجلس شورای اسلامی آقای شهریاری نماینده مردم زاهدان در این خصوص از وزیر امور خارجه سوال کرد.

کیخا ادامه داد: اقتصاد منطقه زابل و زاهدان به شدت به آب هیرمند و آب افغانستان گره خورده است و خشکسالی های پی در پی و بسته شدن آب افغانستان، موجب فقر گسترده و مهاجرت مردم شده است.

همچنین حسن سلیمانی رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس، در خصوص سوال مجمع نمایندگان این استان از وزیر کشور گفت: این سئوال در مورد امنیت مرزهای غربی کشور با توجه به حمله تروریستی به نماینده اسلام آباد غرب در منطقه ریجاب است.

به گزارش مهر، چندی پیش یک گروه از مسئولان استان کرمانشاه از جمله فرماندار دالاهو و حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب در منطقه "ریجاب" دالاهو هدف حمله تروریست‌ها قرار گرفتند. در این حادثه راننده فرماندار و رئیس شبکه دامپزشکی اسلام آباد غرب به شهادت رسیدند و فرماندار، نماینده مجلس و مدیرکل شیلات استان مجروح شدند.

عوامل این حادثه، اتومبیل حامل مسئولان را به رگبار بسته و سپس خودروی خود را به آتش کشیده و متواری شدند.