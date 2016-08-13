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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۳۵

در جریان هفته فرهنگی لرستان انجام می‌شود

فرهنگسرای «ارسباران» تهران میزبان اکران فیلم‌های هنرمندان لرستانی

فرهنگسرای «ارسباران» تهران میزبان اکران فیلم‌های هنرمندان لرستانی

خرم آباد- فرهنگسرای «ارسباران» تهران در جریان برگزاری هفته فرهنگی لرستان میزبان اکران فیلم های هنرمندان لرستانی خواهد شد.

فرید رحمتی رئیس اداره امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اکران و نقد و بررسی فیلم های فیلم سازان لرستانی در قالب برنامه هفته فرهنگی لرستان در تهران اظهار داشت: در این راستا ۴ فیلم کوتاه و دو فیلم بلند فیلم سازان لرستانی در فرهنگسرای ارسباران تهران اکران و مورد نقد و بررسی قرار می گیرند.

وی بیان کرد: در این راستا فیلم های «گونگادین به بهشت نمی رود»، «دوات»، «اشکوه»، «دانه انار» و ... مربوط به فیلم سازان لرستانی در فرهنگسرای ارسباران تهران به نمایش گذاشته می شوند.

بنا بر این گزارش، بوستان گفتگوی تهران از تاریخ ۲۵ تا ۲۹ مرداد ماه امسال میزبان هفته فرهنگی و اقتصادی لرستان خواهد بود.

کد مطلب 3739707

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