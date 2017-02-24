انجمن قلم آمریکا برندگان ادبی خود را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت این انجمن، انجمن پن اسامی برندگان خود را برای دریافت بیش از ۳۰۰ هزار دلار جایزه اعلام کرد و برترینهای داستان، اثر غیرداستانی، شعر، درام، ترجمه و ... را اعلام کرد.
برندگان جوایز امسال عبارتند از:
جایزه قلم جان کنت گالبرایت برای اثر غیرداستانی به ارزش ۱۰ هزار دلار. این جایزه به نویسندهای اهدا می شود که اثری در زمینه غیرداستانی نوشته باشد و سال ۲۰۱۵ یا ۲۰۱۶ منتشر شده باشد.
برنده: متیو دزموند برای کتاب «خلع ید کردن: فقر و منافع در شهر آمریکایی»
جایزه قلم بنیاد بینالمللی لورا پلس در زمینه تئاتر. این جایزه برای حمایت از نمایشنامهنویسی آمریکایی اهدا می شود.
برنده: سوزان -لوری پارکس برنده استاد نمایشنامهنویسی آمریکایی به ارزش ۷۵۰۰ دلار
برنده: تارل الوین مککرنی برنده نمایشنامهنویس در میانه راه به ارزش ۲۵۰۰ دلار
برنده: توماس بردشاو برنده جایزه نمایشنامهنویس نوظهور آمریکایی به ارزش ۲۵۰۰ دلار
جایزه قلم ای.او ویلسون برای نوشتههای علمی ادبی به ارزش ۱۰ هزار دلار برای اثری ادبی غیرداستانی در زمینه موضوعیهای فیزیکی یا زیستشناسی
برنده: لوک دیتریش برای «بیمار اچ.ام: داستان حافظه، دیوانگی و رازهای خانوادگی»
جایزه قلم جین استیان گرانت برای تاریخ شفاهی ادببات به ارزش ۱۰ هزار دلار برای اثر ادبی غیرداستانی در زمینه تاریخ شفاهی
برنده: الکساندر هرمون برا ی «چطور به اینجا رسیدی؟ داستانهای جابهجا شدن»
جایزه قلم اوپن بوک به ارزش ۵ هزار دلار برای اثر ادبی از یک نویسنده رنگین پوست
برنده: هلن اوییمی برای «آنچه مال تونیست مال تو نیست»
جایزه قلم ژاکلین براردولد برای بیوگرافی به ارزش ۵ هزار دلار
برنده: ج. جکسون برای «گوزن سیاه: زندگی یک آمریکایی رویایی»
جایزه قلم اسپن برای ادبیات ورزشی به ارزش ۵ هزار دلار
برنده: جونوکرا و بن استراوس برای «شاگردی کردن: داستان درون یاغیگری در برابر انجمن ملی ورزش آمریکا»
جایزه قلم اسپن دستاورد یک عمر در بخش نوشتههای ورزشی
برنده: بیل نیک
جایزه قلم جویس اوستروایل برای شعر به ارزش ۵ هزار دلار
برنده: ناتالی سنترز-زاپیکو برای «شهرهای حاشیهای»
جایزه قلم فیلیس نیلور برای ادببات کودک
برنده: فیلیپ دیتریش برای «یافتن یک خانه در آخر دنیا»
جایزه قلم ترجمه به ارزش ۳ هزار دلار
برنده: ترجمه از آلمانی توسط تس لوییز «فرشته نسیان» نوشته مایا هادرلپ
جایزه ترجمه شعر به ارزش ۳ هزار دلار
برنده: سیمون آرمیتاز برای ترجمه از انگلیسی میانه کتاب شعر «مروارید» سروده پرل پویت
اسامی فینالیستهای این جوایز دوم فوریه اعلام شده بودند.
برندگان چهار بخش جایزه ۵۰ هزار دلاری بهترین اثر ادبیات بینالملل با عنوان جایزه قلم ناباکوف، جایزه قلم ژان اشتاین برای بهترین رمان یک نویسنده نوقلم و جایزه قلم دیامونشتاین ـ اسپیلووگل برای مقالهنویسی در روز مراسم اعطای جوایز که ۲۷ مارس است، مشخص میشود.
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