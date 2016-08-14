نخست وزیر ترکیه و نوید روزهای خوب برای سوریه

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل؛ «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه در اظهاراتی از در پیش بودن روزها و خبرهای خوب در مورد سوریه سخن گفت و در آنکارا تصریح کرد: انتظار تحولات مثبتی در حل بحران سوریه دارم.

وی این مطلب را در کاخ چانکایا در گفت و گو با روسا و نمایندگان اصحاب رسانه های مهم ترکیه عنوان کرد و گفت: پیشتر در سوریه دو موضع بسیار متفاوتی وجود داشت. اکنون در مورد حل مساله اراده و خواست مشترکی وجود دارد. این یک تغییر اساسی است.

نخست وزیر ترکیه تصریح کرد: با مشارکت ایران، آمریکا، ترکیه و روسیه، شرایط برای حل بحران سوریه رفته رفته رو به بهبود خواهد رفت و بر این باورم که به حل مساله خیلی کمک خواهد کرد. اگر در شش ماه تحول مثبت و با ارزشی در حل بحران سوریه دیدید، تعجب نکنید.

چند روز قبل نیز نخست وزیر ترکیه در سخنانی در نشست مشورتی بین اعضای شورای صادرکنندگان ترکیه که در کاخ چانکایا، مقر نخست وزیری در آنکارا برگزار شد، بیان کرد: از این به بعد ترکیه به صورت نزدیک با دیگر کشورهای منطقه برای حل مسائل منطقه‌ای و در راس آن سوریه گام بر می‌دارد. مثل آنچه که ما مشکلات‌مان را با اسرائیل حل کردیم و یا در رابطه با روسیه اوضاع را به حالت قبل برگرداندیم.

وی ادامه داد: ما به زودی اتفاقات قشنگی را در سوریه و سایر کشورهای منطقه شاهد خواهیم بود. این مرحله شروع و گام‌های آن برداشته شده است. به زودی با هم شاهد نتایج آن خواهیم بود. نادیده گرفتن کشورهای محوری همچون ترکیه در خصوص راه حل‌های مربوط به مشکلات منطقه به معنای تمایل نداشتن به پایان دادن به این مشکلات است.

نکته مهم اظهارات ایلدریم

نخست وزیر ترکیه در اظهارات روز گذشته خود نکته ای بسیار مهم را بیان کرده و آن اینکه «با مشارکت ایران، آمریکا، ترکیه و روسیه، شرایط برای حل بحران سوریه رفته رفته رو به بهبود خواهد رفت و بر این باورم که به حل مساله خیلی کمک خواهد کرد.»

این جمله نشان می دهد ترکیه استراتژی خود در خصوص سوریه را تغییر داده است. پیش از این ترکیه و کشورهایی همچون عربستان، قطر و امارات استراتژی ساقط کردن حکومت سوریه را دنبال می کردند اما گویا از دو ماه قبل رویکرد آنکارا در مورد سوریه تغییر کرده و مقامات ترکیه از لزوم همراهی با روسیه و سوریه سخن می گویند.

بر اساس شواهد موجود کودتای نافرجام ۱۵ جولای نیز دور شدن ترکیه از عربستان و امارات را شدت بخشیده است. در مورد کودتای نافرجام ترکیه اردوغان فقط از دست متحدان غربی خود ناراحت نیست بلکه از متحدان عرب خود بویژه امارات و عربستان نیز دلخور است. هر چند آنکارا هنوز در مورد دست داشتن اعراب در کودتای ۱۵ جولای بطور رسمی اعلام نظر نکرده اما گزارش های متعددی در این رابطه منتشر شده که معروف ترین مورد آن گزارش «میدل ایست آی» در مورد تامین مالی کودتاگران از سوی امارات است.

رویگردان شدن ترکیه از متحدان غربی و عربی در شرایطی بوجود آمده که تحولات سوریه به نقطه ای حساس رسیده و آنکارا که تا دیروز از هیچ کوششی برای سرنگون کردن نظام قانونی سوریه دریغ نکرده بود اکنون تلاش می کند تا در این مورد خود را همگام با روسیه نشان دهد و حتی اردوغان پیش از سفر به سن پترزبورگ در مصاحبه با «تاس» بر نقش آفرینی روسیه در خارج شدن سوریه از شرایط جنگی تاکید کرده بود.

در این میان در حالی که نبرد میان جبهه مقاومت و ترویست ها و حامیان غربی و عربی آنها در حلب به اوج خود رسیده و پیروزی هریک از آنها در این میدان موفقیتی استراتژیک تلقی می شود همراهی ترکیه با روسیه و ایران می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.