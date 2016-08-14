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۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۰۲

معاون فرماندار دزفول خبر داد:

ایجاد بخش های ویژه گردشگری در روستاهای شهیون دزفول

ایجاد بخش های ویژه گردشگری در روستاهای شهیون دزفول

دزفول - معاون فرمانداری دزفول از ایجاد بخش های ویژه گردشگری در روستای بخش شهیون دزفول به منظور رونق این صنعت در این شهرستان خبر داد.

امیر عیسی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نشستی که با حضور اعضای شورا و بخشدارهای شهیون در خصوص رفع مشکلات این بخش در محل فرمانداری ویژه این شهرستان برگزار شد به توافقات خوبی در خصوص جاده «شوی» رسیدیم.

وی افزود: ضمن اینکه طی جلساتی که درگذشته با اداره راه برگزار کردیم قرار شد، نسبت به تعریض و تکمیل این جاده اقدامات لازم صورت بگیرد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار دزفول با اشاره به اینکه برخی مناطق روستاها با کمبود فشار برق مواجه هستند، گفت: در این جلسه با رئیس اداره برق شهرستان صحبت کردیم و مقررشد که طی چند روز آینده این مشکلات برطرف شود.

عیسی زاده تصریح کرد: در واقع مقرر شده تا هر سه هفته یک روستا وارد مدار برق شده و مشکلات آنها از این جهت برطرف شود.

وی به وضعیت عمرانی، مسکن و اعتبارات دهیاران اشاره کرد و افزود:سعی داریم با یک برنامه ریزی مدون تمامی مشکلات این بخش را حل کنیم.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار دزفول با تاکید بر اهمیت جذب توریست در این مناطق، افزود: در هفته گذشته طی جلسه ای توانستیم به توافقات خوبی با یک شرکت گردشگری برسیم و مقرر شد، چند بخش ویژه گردشگری در روستاهای پامنار، لیوس و اسلام آباد دزفول افتتاح شود تا شاهد تحول و جذب سرمایه در این نقاط محروم اما خاص گردشگری باشیم.

کد مطلب 3740898

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