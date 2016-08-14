ایجاد بخش های ویژه گردشگری در روستاهای شهیون دزفول

امیر عیسی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نشستی که با حضور اعضای شورا و بخشدارهای شهیون در خصوص رفع مشکلات این بخش در محل فرمانداری ویژه این شهرستان برگزار شد به توافقات خوبی در خصوص جاده «شوی» رسیدیم.

وی افزود: ضمن اینکه طی جلساتی که درگذشته با اداره راه برگزار کردیم قرار شد، نسبت به تعریض و تکمیل این جاده اقدامات لازم صورت بگیرد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار دزفول با اشاره به اینکه برخی مناطق روستاها با کمبود فشار برق مواجه هستند، گفت: در این جلسه با رئیس اداره برق شهرستان صحبت کردیم و مقررشد که طی چند روز آینده این مشکلات برطرف شود.

عیسی زاده تصریح کرد: در واقع مقرر شده تا هر سه هفته یک روستا وارد مدار برق شده و مشکلات آنها از این جهت برطرف شود.

وی به وضعیت عمرانی، مسکن و اعتبارات دهیاران اشاره کرد و افزود:سعی داریم با یک برنامه ریزی مدون تمامی مشکلات این بخش را حل کنیم.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار دزفول با تاکید بر اهمیت جذب توریست در این مناطق، افزود: در هفته گذشته طی جلسه ای توانستیم به توافقات خوبی با یک شرکت گردشگری برسیم و مقرر شد، چند بخش ویژه گردشگری در روستاهای پامنار، لیوس و اسلام آباد دزفول افتتاح شود تا شاهد تحول و جذب سرمایه در این نقاط محروم اما خاص گردشگری باشیم.