به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه عصر یکشنبه و با حضور معاون رئیس‌جمهور و مسئولان استانی و شهرستانی کلنگ زنی شد.

این پروژه با سرمایه‌گذاری سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریالی در شهرستان گچساران کلنگ زنی شد.

فرماندار شهرستان گچساران در این مراسم گفت: زمان پیش بینی شده برای اجرای این طرح ۳.۵ سال است.

عبدالرحیم رحیمی افزود: میزان اشتغالزایی این طرح در فاز اول ۲۱۰ نفر است.

وی اظهار داشت: این واحد تولیدی محصول "وینیل‌استات منومر" و "اسید استیک" تولید می کند.

رحیمی افزود: محصول نهایی تولیدی در فاز اول این طرح اسید فورمیک است که در حال حاضر از خارج از کشور وارد می‌شود.