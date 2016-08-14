به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه عصر یکشنبه و با حضور معاون رئیسجمهور و مسئولان استانی و شهرستانی کلنگ زنی شد.
این پروژه با سرمایهگذاری سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریالی در شهرستان گچساران کلنگ زنی شد.
فرماندار شهرستان گچساران در این مراسم گفت: زمان پیش بینی شده برای اجرای این طرح ۳.۵ سال است.
عبدالرحیم رحیمی افزود: میزان اشتغالزایی این طرح در فاز اول ۲۱۰ نفر است.
وی اظهار داشت: این واحد تولیدی محصول "وینیلاستات منومر" و "اسید استیک" تولید می کند.
رحیمی افزود: محصول نهایی تولیدی در فاز اول این طرح اسید فورمیک است که در حال حاضر از خارج از کشور وارد میشود.
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