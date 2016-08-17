پوشش برخی از بانوان کارمند در ساعات غیراداری مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت اله علی معلمی پیش از ظهر چهارشنبه، در جلسه شورای اداری شهرستان قائمشهر، بابیان اینکه پذیرفتن عمل انسان توسط خداوند، ماندگاری دارد، اظهار داشت: هر کس باید وفق مقررات الهی عمل کند و خداوند را شاکریم که مسئولان و کارمندان ما طبق نظام اسلامی عمل میکنند.
امامجمعه قائمشهر با اشاره به شرعی بودن مصوبات مجلس، گفت: این مصوبات به جهت اینکه مورد تأیید شورای نگهبان قرار میگیرد اطمینانبخش بوده و مشروعیت دارد.
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری بابیان اینکه برخی از مسائل بهظاهر کوچک هستند اما میتوانند آغاز یک جریان یا حرکت باشند، تصریح کرد: اگر گفته میشود رعایت حجاب و عفاف، این فرمان قرآن است اما متأسفانه برخی از خانمهای کارمند در خارج از ساعات اداری با پوشش نامناسب در جامعه ظاهر میشوند.
وی با اعلام رضایت از پوشش دانشآموزان و معلمان در آموزشوپرورش، ادامه داد: چرا اعضای خانواده مدیران ادارات پوشش نامناسب داشته و برخی از ادارات فضای ورودی و خروجی را برای رعایت حجاب کنترل نمیکنند.
برخی از مدیران منسوب به دولت، جرأت دفاع از خود را ندارند
مهدی محمدی فرماندار قائمشهر نیز در این جلسه با تأکید بر ارائه خدمات صادقانه به مردم، اظهار داشت: دولت با همه سختیهایی که در مسیر کار خودش دارد، در جهت جلب رضایت مردم بهواسطه خدماتی که به مردم ارائه میکند، در حال تلاش است.
وی به مدیران گفت: بهگونهای با مردم برخورد کنید که دوست دارید با شما برخورد شود.
فرماندار قائمشهر تصریح کرد: با توجه به اینکه همه ارکان نظام در دولت فضا را برای ارائه خدمات آماده کردهاند اما برخی از مدیران منسوب به دولت، جرأت دفاع از خود را ندارند.
محمدی از رؤسای ادارات خواست از فضای نماز جمعه برای ارائه عملکرد و خدمات خود استفاده کرده و به کانالهای تلگرامی و فضای مجازی برای این کار، اعتماد نکنند چراکه ممکن است درگیر امورات تبلیغاتی شوند.
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